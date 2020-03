Gran partido nos espera este sábado 7 de marzo abriendo el día en la fecha 29 de la Premier League 2019-2020, cuando los Wolves busquen aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los meta de lleno en la pelea por un boleto europeo, pero recibirán al Brighton que intentará sorprender en el Molineux Stadium.

Hora y Canal Wolves vs Brighton

Sede: Molineux Stadium, Wolverhampton, Inglaterra

Hora: 3:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de México. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Wolves vs Brighton en VIVO

El cuadro de los Wolves ha tenido una gran campaña soñando con un boleto a la Champions League, algo que sería histórico para ellos. Después de 28 jornadas suman 10 victorias, 12 empates y apenas han perdido en 6 ocasiones.

Los Lobos vienen de un grandísimo triunfo en la jornada pasada cuando visitaron al Tottenham logrando doblegarlos 2-3 con goles de Matt Doherty, Diogo Jota y Raúl Jiménez.

Por su parte, el Brighton ha tenido una temporada complicada peleando en la parte baja de la tabla y sabe que en cada partido se juega su permanencia. Ellos suman 6 victorias, 10 empates y 12 descalabros.

Las Gaviotas vienen de un duro golpe en la jornada pasada cuando les toco recibir al Crystal Palace siendo superados 0-1.

Tanto los Wolves como el Brighton saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad en la lucha por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Lobos en la sexta posición con 42 puntos, mientras que las Gaviotas son quinceavas con 28 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Wolves vs Brighton.

Wolves vs Brighton EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 29 Premier League 2019-2020