[Vídeo] Resultado y Resumen Puebla vs Tigres 0-0 Jornada 9 Torneo Clausura 2020

Puebla logró sumar un buen empate 0-0 ante los Tigres en la jornada 9 del Torneo Clausura 2020 en el Cuauhtémoc.

El partido arrancó con ligero dominio de los Tigres, apenas a los 7 minutos Gignac sacó disparo peligroso, Puebla buscaba reaccionar, no había mucha claridad, al 29 Gignac sacó disparo que paso cerca, un minuto después Enner Valencia perdonó de cabeza, después de 45 minutos se mantenía el 0-0. Para el segundo tiempo los Tigres seguía siendo ligeramente mejor, pero no eran claros, al 59 Christian Tabó estuvo cerca de poner al frente a Puebla, al 74 Omar Fernández también lo intentaba, la UANL buscó apretar en la recta final, pero los goles no llegaron.

Con este empate tanto Puebla como los Tigres arribaron a 11 puntos en la treceava y onceava posición de manera respectiva. La Franja visitará al Atlético San Luis el sábado en la jornada 10 de la Liga MX, mientras que la UANL visitará al New York FC el miércoles en la CONCACAF. Puebla 0-0 Tigres.

