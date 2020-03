[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Chivas vs Monterrey 1-1 Jornada 10 Torneo Clausura 2020

Tweet on Twitter

Las Chivas no pudieron pasar de un amargo empate 1-1 ante el Monterrey en la jornada 10 del Torneo Clausura 2020 en el Akron

El partido arrancó de manera pareja, ambos equipos se estaban anulando, Monterrey intentaba, pero no encontraba por donde, las Chivas respondieron a 20 cuando Jesús Molina apareció de cabeza para el 1-0, los Rayados intentaban apretar, pero la realidad es que no había nada de claridad para irnos al descanso sin más. Para el segundo tiempo el Monterrey seguía intentando, pero las Chivas estaban muy bien paradas impidiendo oportunidades de peligro, al 58 Uriel Antuna sacó disparo peligroso pero justo a donde estaba Barovero, finalmente al 70 Jesús Gallardo apareció para poner el empate, 4 minutos después parecía que César Montes firmaba la remontada, pero fue anulado de manera increíble por no haber dado la orden de cobrar el tiro libre, los Rayados apretaron ante unas Chivas que se dedicaron a defender, al 90+2 Maxi Meza sacó disparo que reventó el poste para firmar el empate.

Con este empate las Chivas arribaron a 16 puntos en la cuarta posición, mientras que Monterrey se mantendrá último con apenas 5 unidades. En actividad de la jornada 11 de la Liga MX, que podría jugarse a media semana, el Guadalajara visitará al Querétaro y los Rayados recibirán a Santos. Chivas 1-1 Monterrey.

