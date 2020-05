UFC 249: Donald Cerrone vs Anthony Pettis EN VIVO Cobertura, Resultado, Ganador

Esta es una pelea entre dos futuros miembros del Salón de la Fama que se acerca al final de sus carreras. Esto también se siente como una bifurcación potencial en el tipo de momento de la carrera para estos chicos. Tanto Donald «Cowboy» Cerrone como Anthony Pettis han luchado en una competencia de élite durante años y parece que ninguno de los dos puede seguir a ese nivel. Cowboy llega al sábado después de haber sido noqueado en tres peleas consecutivas, mientras que Pettis ha perdido dos peleas seguidas y no ha ganado peleas consecutivas desde 2014. No parece que a ninguno de estos muchachos les quede un montón de peleas.

Donald Cerrone vs Anthony Pettis en VIVO

El nombre de Cerrone está pegado en los libros de récords de UFC. Tiene la marca de la mayoría de las peleas, la mayoría de las peleas en un año calendario, la mayoría de las victorias, la mayoría de los finales, la mayoría de los derribos y el récord del que probablemente esté más orgulloso, la mayoría de los bonos. El punto es que ha tenido una carrera histórica. Eso viene con recibir mucho daño. Ahora que tiene 37 años, recientemente tuvo su última oportunidad de correr por un título y no le fue tan bien. Como se mencionó anteriormente, ha sido noqueado en tres peleas consecutivas, y las dos últimas son eventos principales. Dicho esto, no hay vergüenza en perder las peleas que perdió. Fue noqueado por los dos chicos peleando en el evento principal, Justin Gaethje y Tony Ferguson, así como Connor McGregor. Ferguson también luchó recientemente contra Pettis y ganó por TKO, mientras que Gaethje y Connor seguramente habrían vencido a Pettis también a la distancia. No me estoy alejando demasiado de las recientes derrotas de Cowboy.

Para mí, Pettis se ha caído de un precipicio desde que perdió su cinturón liviano ante Rafael Dos Anjos en 2015. Una vez que fue atleta de Wheaties, Pettis ha perdido ocho de sus últimas 12 peleas. Debido a su currículum, el UFC continúa reservándolo en peleas difíciles y parece estar en la cabeza durante la mayoría de los duelos. La tendencia más alarmante ha sido una disminución constante en la producción de golpes. Pettis todavía tiene mucho destello en su ataque, aunque solo está lanzando 2.97 golpes significativos para su carrera y han pasado más de tres años desde que consiguió al menos 70 ataques significativos en una pelea.

Otro aspecto de esta pelea que debe mencionarse, esta no es la primera vez que estos dos veteranos han peleado. En 2013, Cerrone y Pettis se enfrentaron en lo que esencialmente fue una pelea eliminatoria por el título. Pettis ganó y ganó el cinturón de peso ligero de UFC en su próxima pelea. Pettis no solo ganó, la pelea no fue particularmente competitiva, como se puede ver en el video de arriba. Noqueó a Cerrone con una patada de hígado en el primer round. Esto abarca las tres críticas que Cowboy ha enfrentado a lo largo de su carrera. Ha luchado en grandes peleas, es un principiante lento y es susceptible a patadas al cuerpo. Pettis pudo aprovechar todas esas debilidades en una noche.

Predicción Cerrone vs Pettis

A pesar de que estos dos muchachos están detrás de lo que alguna vez vimos, creo que a Cerrone le queda un poco más en el tanque. Mientras Cowboy sea capaz de evitar terminar a principios del combate, creo que debería ir bien en esta pelea. Terminar en las peleas recientes es un poco preocupante, aunque ninguna de esas peleas era la que se esperaba que ganara. Mientras se mantenga consciente, la producción de Cerrone debería ser capaz de dar como resultado a Pettis. Cowboy consigue 4.33 golpes significativos por minuto en comparación con 2.97 golpes significativos por minuto para Pettis. En el papel, Cerrone también tiene una lucha más fuerte ya que consigue más derribos por pelea y un 15% más de defensa contra derribos. Creo que Cowboy ganará por decisión o potencialmente llegará tarde cuando Pettis comience a gas.

Predicción: Donald Cerrone vence a Anthony Pettis por decisión unánime