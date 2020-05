UFC 249 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Ferguson vs Gaethje en VIVO?

UFC está listo para regresar de un descanso de casi dos meses el sábado por la noche con su oferta PPV de UF 249. En medio de la pandemia de coronavirus, el presidente de UFC, Dana White, ha insistido en que su deporte sería el primero en volver a la acción, y hará exactamente eso con 12 peleas programadas para realizarse en una arena vacía en Jacksonville, Florida, el sábado por la noche.

En el evento principal hay un par de los mejores pesos ligeros del mundo listos para dar el siguiente paso para convertirse en el campeón completo de la división, mientras Tony Ferguson se enfrenta a Justin Gaethje en el VyStar Veterans Memorial Arena por el título interino de 155 libras. Ferguson sostuvo previamente la correa interina antes de ser despojado cuando sufrió una extraña lesión en la rodilla antes de su pelea de unificación con Khabib Nurmagomedov. Ahora, «El Cucuy» intentará ser reservado para una sexta (!) Pelea con Nurmagomedov si puede superar a Gaethje el sábado por la noche.

Además de Ferguson vs. Gaethje, una segunda pelea por el título encabeza la marquesina cuando el campeón de peso gallo Henry Cejudo se enfrenta al ex titular Dominick Cruz en su primera pelea en más de tres años. Originalmente, Cejudo estaba programado para enfrentarse a José Aldo en Brasil en su primera acción desde que se sometió a una cirugía de hombro el año pasado. Pero con muchas restricciones de viaje y UFC moviendo el evento de Brasil a los Estados Unidos, la pelea fue cancelada.

Este gigantesco evento dará inicio a un tramo de tres carteleras durante ocho días para UFC, todo en el VyStar Memorial Arena en Jacksonville, Florida. Anthony Smith contra Glover Teixeira encabeza un evento de Fight Night el miércoles por la noche, mientras que Walt Harris y Alistair Overeem encabezan otro el sábado 16 de mayo, mientras UFC busca recuperar el tiempo perdido en las próximas semanas.

Fecha, Hora y Canal UFC 249

La UFC 249 se llevará a cabo el sábado 9 de mayo. La cobertura de pago por evento comienza a las 9 p. ET. Ferguson y Gaethje deberían ingresar al octágono alrededor de las 11:00 p.m ET. Otros horarios son

México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 7:00 pm

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 8:00 pm

Bolivia y Venezuela: 9:00 pm

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 10:00 pm

La cartelera principal se transmitirá en exclusiva por pay-per-view en los Estados Unidos y se puede comprar a un precio de $64.99. Para obtener más información sobre cómo solicitar UFC 249: Ferguson vs Gaethje, comuníquese con su proveedor de servicios de cable o visite UFC.com. También podrá verlo online en vivo UFC 249 y se podrá ver la cartelera principal en UFC.TV por $64.99.

En Latinoamérica podrán ver la cartelera completa de la UFC 249 mediante ESPN en ESPN Knockout.

Cartelera UFC 249

Cartelera PPV:

Tony Ferguson vs Justin Gaethje — Título Ligero Interino

Henry Cejudo (c) vs. Dominick Cruz — Título Gallo

Francis Ngannou vs Jair Rozenstruik — Pelea Peso Pesado

Calvin Kattar vs Jeremy Stephens — Pelea Peso Pluma

Greg Hardy vs Yorgan De Castro — Pelea Peso Pesado

Cartelera Preliminar:

Anthony Pettis vs Donald Cerrone – Pelea Peso welter

Vicente Luque vs Niko Price – Pelea peso welter

Fabricio Werdum vs Aleksei Oleinik – Pelea de peso pesado

Ronaldo Souza vs Uriah Hall – Pelea Peso mediano

Carla Esparza vs Michelle Waterson – Peso Paja femenino

Bryce Mitchell vs Charles Rosa – Pelea Peso Pluma

Ryan Spann vs Sam Alvey – Pelea Peso Semipesado

UFC 249 EN VIVO

Finalmente, un evento deportivo para que los fanáticos se emocionen en medio del árido panorama de la televisión deportiva que ha sido retrasado debido a las preocupaciones sobre la pandemia de coronavirus. Después de varios retrasos y cancelaciones, el Ultimate Fighting Championship está de regreso. Las peleas de principales comienzan a las 7 pm PT / 10 p.m. ET con cobertura en vivo directamente desde un VyStar Veterans Memorial Arena vacío en Jacksonville, Florida, y una transmisión en vivo por ESPN Plus PPV.