UFC 249: Tony Ferguson vs Justin Gaethje EN VIVO Cobertura, Resultado, Ganador

Di lo que quieras sobre el capitalismo en la etapa final, pero resultó en una cartelera sobresaliente para el regreso del UFC. Con los sueños de Fight Island bailando en su cabeza, la promoción del sábado llegará a Jacksonville, Florida, para UFC 249, el primero y el mejor de una serie de eventos en la segunda ciudad favorita de Sunshine State de nivel medio. Ofrece un poco de todo, excepto a Khabib Nurmagomedov. El evento principal de Tony Ferguson vs Justin Gaethje ofrece altas apuestas y violencia garantizada, con el respaldo de los favoritos del hardcore como Calvin Kattar y Vicente Luque, rarezas de peso pesado e incluso una aparición de Dominick Cruz.

Tony Ferguson vs Justin Gaethje en VIVO

Después de múltiples cancelaciones durante más de cuatro años, se ha aceptado comúnmente que la pelea de Ferguson-Nurmagomedov está maldita, pero una vez que examinas los números, es una locura lo poco que «El Cucuy» tiene para mostrar para una carrera tan exitosa en UFC.

Ferguson ahora tiene 16 peleas en lo profundo de su mandato en el Octágono, y después de romperse el brazo en una derrota comprensiblemente plana contra Michael Johnson en 2012, ha pasado ocho años dominando una fuerte competencia y realizando actuaciones entretenidas en el proceso. Sin embargo, Ferguson ni siquiera ha sido un luchador habitual del evento principal, ya que esto de alguna manera marca solo su tercera función de cinco asaltos con el UFC. En cualquier caso, Ferguson se ha mantenido en un patrón de espera frustrante desde 2016, cuando una victoria sobre Rafael dos Anjos claramente lo estableció a él y a Nurmagomedov como los dos principales contendientes para Conor McGregor, quien ganó el título de peso ligero de UFC la semana siguiente. En cambio, el irlandés eligió la Opción C en forma de combate de boxeo con Floyd Mayweather, y los problemas de peso obligaron a Nurmagomedov a salir de una pelea con Ferguson. Como resultado, Ferguson se dejó vencer a Kevin Lee por un título interino que no significaba mucho, y fue despojado en silencio después de lesionarse antes de otro intento de pelear contra Nurmagomedov. Eso le dio a Nurmagomedov la oportunidad de atrincherarse como campeón liviano y se vio obligado a pisar el agua en tarjetas de pago por visión, ya que ganó guerras sobre Anthony Pettis y Donald Cerrone. Naturalmente, eso llevó a otra reserva contra Nurmagomedov que se vino abajo debido a la pandemia de coronavirus en curso y dio lugar a otra pelea por el título interino. En el lado positivo, Gaethje es un claro No. 3 en la división, lo que le da a este combate un poco más de relevancia que la pelea de Ferguson contra Lee. Aún así, la pregunta sigue siendo: si Ferguson supera a Gaethje, ¿cuál será el próximo obstáculo que se interpondrá entre él y la gloria indiscutible?

Nurmagomedov queda atrapado en Rusia debido a la crisis de salud global, abre la puerta para que Gaethje encuentre su propio momento culminante. A medida que la Serie Mundial de Lucha comenzó a hundirse y se hizo evidente que Gaethje se dirigía al UFC, la mente corrió sobre cómo le iría a «The Highlight» en su nuevo hogar. Gaethje ingresó a cada pelea en el WSOF con un plan de juego claro, presionando constantemente a sus oponentes y comprometiéndose a ganar sus peleas de la manera más violenta posible, comiendo su mejor ofensa con la confianza de que podría devolverles el golpe con más fuerza y ​​más a menudo. Las primeras peleas de Gaethje en el UFC estuvieron a la altura del potencial de algunas maneras y se quedaron cortas en otras. En el lado positivo, sus peleas contra Johnson, Eddie Alvarez y Dustin Poirier fueron todos contendientes de «Pelea del año» y tres de las mejores peleas de la historia reciente, ya que Gaethje retomó justo donde lo dejó en términos de cargar a través del infierno para intenta y daña a sus oponentes. Sin embargo, se quedó corto en términos de resultados: Johnson casi lo terminó porque Gaethje irrumpió para noquear, y Álvarez y Poirier caminaron inteligentemente por el filo de la navaja para separar al nativo de Arizona, mantenerse fuera de problemas y eventualmente agotarlo en la ruta a una victoria tardía. Desde entonces, Gaethje parece haberse convertido en un luchador más inteligente, pero aún violento, aunque es un poco difícil de decir ya que noquea a sus oponentes. Cerrone, James Vick y Edson Barboza son todos luchadores que históricamente han luchado contra la presión, pero Gaethje ha sido más juicioso al elegir sus puntos antes de soltar el martillo, mostrando una conciencia defensiva real antes de destruir a cada uno de esos hombres dentro del primer round. Incluso si pierde aquí, Gaethje es un hombre hecho en términos de ser un luchador emocionante y relevante, al menos hasta que su cuerpo finalmente se rinda. Aun así, esta es una gran oportunidad para establecerse como un jugador ligero de élite y un verdadero jugador de dinero.

Esta debería ser una pelea ridícula, y además de la intriga es que esta podría ser la prueba más dura de Ferguson hasta ahora. «El Cucuy» no se acerca a sus peleas con gran parte de un plan de juego, sino que elige reaccionar y aprovechar lo que ofrecen sus oponentes. A menudo es un arranque lento como resultado; sus peleas contra Pettis y Cerrone fueron guerras a pesar de no llegar al tercer round, e incluso Lee y Lando Vannata lograron hacerse cargo temprano antes de que Ferguson regresara para vencerlos. Gaethje es el luchador más peligroso de ese grupo, particularmente al principio, por lo que esto esencialmente se reduce a una serie de preguntas: ¿Puede Gaethje aprovechar la necesidad de Ferguson de luchar contra sí mismo y Ferguson puede sobrevivir si lo hace? Hay muchas cosas que sugieren que Gaethje puede causar mucho daño en ese primer round. Pettis demostró que un juego fuerte de patadas en la pierna, que Gaethje ciertamente posee, puede tener un gran efecto en la rodilla reparada quirúrgicamente de Ferguson; y Gaethje es también uno de los mejores luchadores en cuanto a buscar un final una vez que tiene un oponente en peligro. Sin embargo, a pesar de todos los problemas que Ferguson tiene al comienzo de sus peleas, todavía hay todo el talento natural que ha hecho que su enfoque funcione hasta ahora. Es el luchador mucho más rápido, y aunque Pettis y Cerrone lo golpearon limpiamente, Ferguson aún sobrevivió y evitó una cantidad decente de los luchadores que son respectivamente más rápidos y más largos que Gaethje. Esta hubiera sido una elección mucho más segura si esta pelea hubiera tenido lugar en abril, cuando Gaethje apenas tuvo tiempo para entrenar, pero incluso con los campos de entrenamiento más largos, Ferguson aún debe elegir para sobrevivir esa dura primera ronda y establecer un ritmo que Gaethje no puede mantener en cuadros posteriores.

Predicción Ferguson vs Gaethje

Esta es una pelea realmente difícil de predecir. Ferguson es muy activo y Gaethje es obviamente difícil de perder con los golpes. Este último querrá pelear, pero Ferguson probablemente pueda encontrar algo de éxito si puede mantener el movimiento este-oeste y utilizar su ventaja de longitud. Si puede llevar la lucha al suelo, sus habilidades de sumisión probablemente lo conviertan en el luchador más complicado en esas situaciones.

Ferguson también es el luchador más técnico, y es mejor en más áreas del deporte. Debido a esto, me inclino hacia él para encontrar una manera de detener a Gaethje en el segundo o tercer round, pero esto realmente podría ir en cualquier dirección.

La presión de Gaethje es un animal diferente, y puede compensar lo que le falta o no se molesta en usar en su caja de herramientas. Cuando nos enfrentamos a esta presión, no sabemos cómo responderá Ferguson.

Dicho esto, estoy oficialmente tachando a Ferguson para ganar por KO en los últimos dos rounds.