Abrimos la actividad de este domingo 17 de mayo continuando con la actividad de la jornada 26 de la Bundesliga 2019-2020, cuando el Koln busque aprovechar su condición de local para volver con triunfo al recibir al Mainz que saldrá urgido de sorprender en el RheinEnergieSTADION.

Hora y Canal Colonia vs Mainz

Sede: RheinEnergieSTADION, Koln, Alemania

Hora: 3:30 pm de Alemania. 8:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:30 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:30 am PT / 9:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: TUDN en Estados Unidos. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica.

Colonia vs Mainz en VIVO

El cuadro del Colonia cumplía con una campaña irregular peleando en media tabla, después de que en 25 jornadas sumó 10 triunfos, 2 empates y 13 partidos perdidos, en esta reanudación espera hacer mejor las cosas.

Por su parte, el Mainz se encontraba peleando con todo por la salvación estando al borde de la salvación, ya que suman 8 triunfos, 2 empates y 15 derrotas, saben que necesitan mostrar una mejor cara en esta reanudación.

Die Nullfünfer tuvo actividad por última vez en el ya lejano 8 de marzo cuando recibieron al Fortuna Dusseldorf firmando un empate a uno.

El Koln ha sido el equipo que más ha esperado para volver a la actividad en Alemania siendo su último choque el 6 de marzo cuando lograron un gran triunfo 1-2 en su visita al Paderborn, con goles de JOrge Meré y Jonas Hector.

Tanto el Colonia como el Mainz saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar e iniciar este segundo ciclo con el pie derecho; en la tabla general encontramos al Koln en la décima posición con 32 puntos, mientras que Die Nullfünfer marcha quinceavo con 26 unidades en esta Bundesliga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Colonia vs Mainz.

Colonia vs Mainz EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 26 Bundesliga 2019-2020