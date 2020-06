Concluye la actividad de la Bundesliga 2019-2020 cuando este sábado 27 de junio el Wolfsburg busque amarrar competencias europeas, pero tendrá que recibir a un Bayern Múnich que saldrá como campeón listo para imponer su jerarquía en el Volkswagen Arena.

Hora y Canal Wolfsburg vs Bayern Múnich

Sede: Volkswagen Arena, Wolfsburgo, Alemania

Hora: 3:30 pm de Alemania. 8:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:30 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:30 am PT / 9:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

Wolfsburg vs Bayern Múnich en VIVO

El cuadro del Wolfsburg ha tenido una buena campaña estando muy cerca de amarrar puestos europeos, después de que en 33 jornadas suman 13 triunfos, 10 empates y han sido vencidos en 10 ocasiones, por lo que en casa van por todo.

Los Lobos vienen de una gran victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Schalke logrando un claro 0-4 con doblete de Wout Weghorst y goles de Kevin Mbabu y Joao Victor.

Por su parte, el Bayern Múnich ha cumplido con otra gran temporada teniendo ya el título en la bolsa con una gran ventaja. En las 33 fechas previas sumaron 25 victorias, 4 empates y 4 descalabros.

Los Bávaros vienen de un nuevo triunfo en la jornada pasada cuando recibieron al Friburgo logrando un claro 3-1 con doblete de Robert Lewandowski y uno más de Joshua Kimmich.

Tanto el Wolfsburg como el Bayern Múnich saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita cerrar con todo; en la tabla general encontramos a los Lobos en la sexta posición con 49 puntos, mientras que los Bávaros son líderes campeones con 79 unidades en la Bundesliga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Wolfsburg vs Bayern Múnich.

Wolfsburg vs Bayern Múnich EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 34 Bundesliga 2019-2020