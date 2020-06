Schalke vs Bayer Leverkusen EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 31 Bundesliga 2019-2020

Tweet on Twitter

Se cierran las emociones de la jornada 31 de la Bundesliga 2019-2020 este domingo 14 de junio, cuando el Schalke busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita soñar con puestos europeos, pero recibirán al Bayer Leverkusen que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Veltins-Arena.

Hora y Canal Schalke vs Bayer Leverkusen

Sede: Veltins-Arena, Gelsenkirchen, Renania del Norte-Westfalia, Alemania

Hora: 6:00 pm de Alemania. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

Schalke vs Bayer Leverkusen en VIVO

El cuadro del Schalke ha tenido una campaña irregular deambulando en media tabla, por lo que necesitan apretar el paso, dado que en 30 jornadas suman 9 victorias, 11 empates y han sido derrotados en 10 ocasiones.

Die Königsblauen viene de un agridulce empate en la jornada pasada cuando visitaron al Unión Berlín reponiéndose de un gol tempranero para igualar 1-1 con anotación de Jonjoe Kenny.

Por su parte, el Bayer Leverkusen ha tenido un buen torneo peleando en los primeros puestos, pero necesita apretar el paso si quiere llegar a Champions. Vienen de una dura derrota 2-4 ante el Bayern Múnich en la jornada pasada para quedarse con 17 triunfos, 5 empates y 8 descalabros.

Las Aspirinas tuvieron actividad a media semana firmando su boleto a la final de la Copa de Alemania tras vencer 3-0 al Saarbrücken con anotaciones de Moussa Diaby, Lucas Alario y Karim Bellarabi.

Tanto el Schalke como el Bayer Leverkusen saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a Die Königsblauen en la décima posición con 38 puntos, mientras que las Aspirinas son quintos con 56 unidades en esta Bundesliga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Schalke vs Bayer Leverkusen.

