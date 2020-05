Unión Berlin vs Bayern Múnich EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 26 Bundesliga 2019-2020

Seguimos con las emociones de este domingo 17 de mayo en la reanudación de la Bundesliga 2019-2020, cuando el Unión Berlin busque regresar con todo intentando sorprender a un Bayern Múnich que intentará dar un nuevo paso rumbo al título en su visita al Stadion An der Alten Försterei.

Hora y Canal Unión Berlin vs Bayern Múnich

Sede: Stadion An der Alten Försterei, Berlín, Alemania

Hora: 6:00 pm de Alemania y España. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

Unión Berlin vs Bayern Múnich en VIVO

El cuadro del Unión Berlin estaba cumpliendo con una buena campaña en términos generales manteniéndose lejos de la zona de descenso que es su principal objetivo. Después de 25 jornadas suman 9 triunfos, 3 empates y cayeron en 13 ocasiones.

La férrea unión tuvo actividad por última vez el pasado 7 de marzo cuando visitaron al Freiburg siendo vencidos claramente 3-1.

Por su parte, el Bayern Múnich se mantiene como el rival a vencer, habrá que ver como les afectó esta larga pausa y si podrán mantener el paso que los tenía con 17 victorias, 4 empates y 4 partidos perdidos.

Los Bávaros vuelven a la actividad después de su último duelo oficial el pasado 8 de marzo cuando, en casa, doblegaron 2-0 al Augsburgo con goles de Thomas Muller y Leon Goretzka.

Tanto el Unión Berlin como el Bayern Múnich saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita regresar con victoria, lo que sería un golpe anímico importante; en la tabla general encontramos a Eisern Union en la onceava posición con 30 puntos, mientras que los Bávaros son líderes con 55 unidades en esta Bundesliga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Unión Berlin vs Bayern Múnich.

