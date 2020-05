Colonia vs Dusseldorf EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 27 Bundesliga 2019-2020

Tweet on Twitter

Se cierran las emociones de este domingo 24 de mayo en la jornada 27 de la Bundesliga 2019-2020, cuando el Colonia busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los aleje de la zona baja, pero recibirán a un Dusseldorf que está urgido de sorprender en RheinEnergieStadion.

Hora y Canal Colonia vs Dusseldorf

Sede: RheinEnergieStadion, Koln, Alemania

Hora: 6:00 pm de Alemania. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en México. ESPN en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

Colonia vs Dusseldorf en VIVO

El cuadro del Colonia ha tenido una campaña irregular deambulando en media cancha, dado que después de 26 jornadas suman 10 triunfos, 3 empates y han sido vencidos en 13 ocasiones, por lo que en casa necesitan ganar.

El Koln viene de un amargo empate en la jornada de regreso el domingo pasado cuando recibieron al Mainz en un duelo que ganaban 2-0, con goles de Mark Uth y Florian Kainz, sin embargo los terminaron igualando para un 2-2 final.

Por su parte, el Dusseldorf se encuentra luchando con todo por su salvación, necesitan apretar el paso si quieren mantener la categoría. Ellos suman 5 triunfos, 8 empates y han caído en 13 duelos.

El F95 volvió a la actividad el sábado pasado recibiendo al Paderborn sufriendo un duro empate sin goles con un rival directo por la salvación.

Tanto el Colonia como el Dusseldorf saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un golpe en la lucha por sus objetivos; en la tabla general encontramos al Koln en la décima posición con 33 puntos, mientras que F95 está en el puesto 16 con 23 unidades en esta Bundesliga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Colonia vs Dusseldorf.

