Dusseldorf vs Borussia Dortmund EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 31 Bundesliga 2019-2020

Se abren las emociones de este sábado 13 de junio en la jornada 31 de la Bundesliga 2019-2020, cuando el Dusseldorf buque aprovechar su condición de local intentando tomar un respiro en la lucha por la salvación, pero recibirán al Borussia Dortmund que no tiene margen de error en la pelea por el título.

Hora y Canal Dusseldorf vs Borussia Dortmund

Sede: ESPRIT Arena, Düsseldorf, Renania del Norte-Westfalia, Alemania

Hora: 3:30 pm de Alemania y España. 8:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:30 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:30 am PT / 9:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

Dusseldorf vs Borussia Dortmund en VIVO

El cuadro del Dusseldorf ha tenido una campaña complicada luchando en la parte baja de la tabla, sin embargo han mostrado cierta mejoría desde su regreso soñando con la salvación. Después de 30 jornadas suman 6 victorias, 10 empates y han sido vencidos en 14 ocasiones.

El Fortuna viene de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron al Hoffenheim que se quedó con 10 apenas al minuto 9, sin embargo tuvieron que conformarse con un 2-2 gracias a doblete de Rouwen Hennings.

Por su parte, el Borussia Dortmund ha sido uno de los equipos protagonistas compitiendo por el título, aunque parece que se les ha ido de las manos, ya que ellos suman 19 victorias, 6 empates y han caído en 5 choques.

El BVB viene de una gran victoria en la jornada pasada cuando doblegaron 1-0 al Hertha Berlín gracias a solitaria anotación de Emre Can.

Tanto el Dusseldorf como el Borussia Dortmund saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la búsqueda de sus objetivos; en la tabla general encontramos al Fortuna en el puesto 16 con 28 puntos, mientras que el BVB es sublíder con 63 unidades en esta Bundesliga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Dusseldorf vs Borussia Dortmund.

Dusseldorf vs Borussia Dortmund EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 31 Bundesliga 2019-2020