WWE Backlash 2020 – Cartelera, Peleas, Fecha, Hora ¿Dónde ver en VIVO?

WWE no presentó el pago por ver estándar de Backlash en junio de 2019 debido a sus obligaciones contraídas con Arabia Saudita, pero el evento volverá este fin de semana a medida que WWE continúe avanzando a través de la era de la pandemia de coronavirus. Este domingo, Backlash transmite en vivo desde el WWE Performance Center en Orlando, Florida, con cinco combates de título de barril, así como «The Greatest Wrestling Match Ever».

Braun Strowman defenderá su campeonato universal en un combate de handicap con los ex campeones The Miz y John Morrison, Drew McIntyre pone su campeonato de la WWE contra Bobby Lashley, y Edge se encuentra con Randy Orton mientras los dos continúan su rivalidad en el ya mencionado «Mayor combate de lucha libre». Siempre.» Esos tres duelos resaltan la tarjeta, pero hay mucha más acción programada para el espectáculo.

Cartelera Backlash 2020

Edge vs Randy Orton

Drew McIntyre (c) vs Bobby Lashley (Campeonato WWE)

Braun Strowman (c) vs. The Miz & John Morrison (Campeonato Universal Handicap Match)

Asuka (c) vs Nia Jax (Campeonato de Mujeres de Raw)

Jeff Hardy vs Sheamus

Bayley & Sasha Banks vs Alexa Bliss & Nikki Cross vs. The IIconics (Campeonato de Mujeres Tag Team)

Apollo Crews vs Andrade (Campeonato de Estados Unidos)

Hora y Canal Backlash 2020

Dependiendo de dónde viva, Backlash se emitirá por la tarde, temprano en la mañana o durante la mitad de la noche. Consulte los horarios de inicio a continuación para conocer varias zonas horarias.

Estados Unidos: 4:00 pm PT / 7:00 pm ET.

México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 6:00 pm

Venezuela y Bolivia: 7:00 pm

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8:00 pm

Como de costumbre, habrá una transmisión de Kickoff Show en WWE Network y en YouTube de la WWE a partir de una hora antes. Lo más probable es que haya una coincidencia en el espectáculo previo.

Puede ver Backlash a través de su cable o satélite. Sin embargo, muchos fanáticos de la lucha libre eligen ver PPV a través del servicio de transmisión de WWE Network en los Estados Unidos. En Latinoamérica se podrá ver por Fox Premium.

Backlash 2020 en VIVO

El mejor combate de lucha libre de la historia. Así es como WWE está promoviendo Edge vs Randy Orton, quienes se enfrentarán durante el pago por evento WWE Backlash. Es una afirmación absurda, especialmente porque su combate en WrestleMania fue mal recibido. Pero una vez que te olvidas del tonto eslogan, es emocionante poder ver el primer duelo de Edge en nueve años. (La pelea de WrestleMania fue más pelea y lucha).

Pero aquí hay otra razón para estar emocionado: toda la cartelera no tendrá lugar en absoluto silencio. WWE ha decidido poner a sus luchadores de desarrollo en la arena, formando una multitud improvisada que hace ruido y reacciona a las cosas. Después de meses de silencio, es un cambio bienvenido.

La cartelera no es particularmente fuerte fuera del evento principal. Los dos combates por el título: el campeón de la WWE Drew McIntyre defendiendo contra Bobby Lashley y el campeón universal Braun Strowman defendiendo contra Miz y John Morrison en un combate de desventaja, ambos se sienten como marcadores de posición. No hay un golpe seguro en la tarjeta.

Pero, a pesar de que la WWE tiene la costumbre de buscar lo que parecen ser golpes seguros, a veces también producen golpes de la nada. Entonces ya veremos.

WWE Backlash 2020 – Cartelera, Peleas, Fecha, Hora ¿Dónde ver en VIVO?