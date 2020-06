Bayern Múnich vs Borussia Monchengladbach EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 31 Bundesliga 2019-2020

Tweet on Twitter

Gran partido tendremos este sábado 13 de junio siguiendo con la jornada 31 de la Bundesliga 2019-2020, cuando el Bayern Múnich busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los acerque al título, pero recibirán al Borussia Monchengladbach que va por la sorpresa en el Allianz Arena.

Hora y Canal Bayern Múnich vs Borussia Monchengladbach

Sede: Allianz Arena, Múnich, Alemania

Hora: 6:30 pm de Alemania y España. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

Bayern Múnich vs Borussia Monchengladbach en VIVO

El cuadro del Bayern Múnich ha tenido una campaña sumamente buena perfilándose a obtener un nuevo título. En la jornada pasada vencieron 2-4 al Bayer Leverkusen para colocarse con 22 triunfos, 4 empates y 4 descalabros.

Los Bávaros tuvieron actividad a media semana firmando su boleto a la Final de la Copa de Alemania tras vencer 2-1 al Eintracht Frankfurt con anotaciones de Ivan Perisic y Robert Lewandowski.

Por su parte, el Borussia Monchengladbach ha cumplido con un gran torneo peleando entre los líderes, pero no puede aflojar. Ellos suman 17 triunfos, 5 empates y han perdido en 8 duelos.

Los Potros vienen de un durísimo golpe en la jornada pasada cuando visitaron al Friburgo siendo superados 1-0.

Tanto el Bayern Múnich como el Borussia Monchengladbach saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Bávaros como líderes con 70 puntos, mientras que el Monchengladbach es cuarto con 56 unidades en esta Bundesliga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Bayern Múnich vs Borussia Monchengladbach.

