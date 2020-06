Cartaginés vs Saprissa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Liga Costa Rica Clausura 2020

Tweet on Twitter

Arrancan las emociones de las Semifinales en la Liga de Costa Rica Clausura 2020 este domingo 14 de junio, cuando el Cartaginés busque aprovechar su condición de local sabiendo que es vital el tomar ventaja cuando reciban al Saprissa que saldrá a imponer su jerarquía en la cancha del «Fello» Meza.

Hora y Canal Cartaginés vs Saprissa

Sede: Estadio José Rafael «Fello» Meza, Cartago, Costa Rica

Hora: 11:00 am de Costa Rica. 12:00 pm en México. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: FUTV

El cuadro del Cartaginés tuvo una buena campaña regular logrando finalizar en la cuarta posición tras sumar 10 victorias, 5 empates y han sido vencidos en 7 ocasiones, pero saben que la verdadera competencia iniciará este domingo.

Los Brumosos lograron su clasificación hasta la última jornada cuando recibieron al Guadalupe en un choque donde el vencedor avanzaba, pero el empate les daba la clasificación a los Azules que aguantaron la presión para un 0-0 final.

Por su parte, el Saprissa fue el mejor de la campaña siendo el gran favorito a conseguir el título. Ellos cosecharon 13 triunfos, 6 empates y apenas fueron vencidos en 3 choques.

El Monstruo Morado no cerró como hubiese querido, pero le dio oportunidad de descanso a algunas piezas importantes y eso les costó caer 2-0 en su visita a La U Universitarios.

Tanto el Cartaginés como el Saprissa saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita tomar ventaja en estas semifinales, no hay margen de error en esta fase definitiva, aunque claramente el Monstruo Morado es el favorito para avanzar. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Cartaginés vs Saprissa.

