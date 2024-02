CONCACAF Champions Cup 2024

Seguimos con las emociones de la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup 2024 este martes 20 de febrero con un buen duelo donde el Saprissa buscará aprovechar su condición de local sabiendo que es vital para sus aspiraciones, sin embargo recibirán al Philadelphia Union que intentará salir con vida de su visita al Ricardo Saprissa.

Hora y Canal Saprissa vs Phildelphia

Sede: Estadio Ricardo Saprissa, San José, Costa Rica

Hora: 9:00 pm de Costa Rica y México. 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Fox Sports en México. ESPN en Centroamérica. Vix+ en Estados Unidos.

Saprissa vs Phildelphia en VIVO

El cuadro del Saprissa logró su boleto después de una discreta actuación en la Copa Centroamericana 2023 donde quedaron fuera en cuartos de final, sin embargo en el repechaje lograron vencer al Motagua para clasificar a esta competencia.

El Monstruo Morado está teniendo un buen desempeño en la Liga de Costa Rica donde marchan terceros. El pasado viernes igualaron 0-0 ante el Alajuelense.

Por su parte, el Philadelphia Union logró su boleto a esta competencia por la vía de la Leagues Cup 2023 donde quedaron en el tercer puesto.

The U no ha empezado su temporada en la MLS, por lo que su último duelo fue el pasado miércoles en un amistoso donde empataron 0-0 ante el New England.

Tanto el Saprissa como el Philadelphia saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por la segunda ronda donde los Norteamericanos son favoritros para avanzar, por lo que para el Monstruo Morado es vital ganar en casa. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final.

Saprissa vs Phildelphia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver CONCACAF Champions Cup 2024

Last modified: febrero 20, 2024

Etiquetas: Canal Saprissa vs Phildelphia