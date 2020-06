Real Madrid vs Eibar EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 28 Liga Española 2019-2020

Seguimos con las emociones de la reanudación en la Liga Española 2019-2020 este domingo 14 de junio cuando el Real Madrid vuelve a la actividad con el claro objetivo del título, pero en este primer duelo recibirá a un Eibar que va por la sorpresa a la cancha del Alfredo di Stéfano.

Como llegan los equipos

El cuadro del Real Madrid venía cumpliendo con una campaña con muchos altibajos, cuando parecía que mejor estaban terminaron perdiendo el liderato. Después de 27 jornadas sumaron 16 triunfos, 8 empates y cayeron en 3 ocasiones.

Los Merengues tuvieron actividad por última vez el pasado 8 de marzo cuando visitaron al Betis sufriendo un dolorosísimo descalabro 2-1 para ceder el primer puesto.

Por su parte, el Eibar se encuentra peleando por su salvación, por lo que esperan que la pausa les haya ayudado para afinar detalles y volver con todo. Después de 27 fechas habían sumado 7 triunfos, 6 empates y 14 partidos perdidos.

Los Armeros tuvieron actividad por última vez el pasado 10 de marzo antes de la pandemia cuando recibieron a la Real Sociedad siendo superados 1-2.

Tanto el Real Madrid como el Eibar saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos y ganar en confianza en esta reanudación; en la tabla general encontramos a los Merengues en la segunda posición con 56 puntos, mientras que los Armeros son dieciseisavos con 27 unidades en LaLiga.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez en el ya lejano 9 de noviembre en el Municipal de Ipurua. En aquel choque los Merengues se llevaron un contundente triunfo 0-4 con doblete de Karim Benzeman y goles de Sergio Ramos y Federico Valverde.

Hora y Canal Real Madrid vs Eibar

El juego entre Real Madrid vs Eibar se estará disputando en punto de las 19:30, 7:30 pm, hora local de España; en Estados Unidos comenzará a las 10:30 am PT / 1:30 pm ET en Estados Unidos. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 11:30 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 12:30 pm

Bolivia y Venezuela: 1:30 pm

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 2:30 pm

La transmisión del partido Eibar vs Real Madrid en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Movistar LaLiga en España; en México y Centroamérica será por SKY Sports, en Sudamérica por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por beIN Sports.

Real Madrid vs Eibar en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que llegan decididos a conseguir la victoria que les permita ganar en confianza, aunque claramente los favoritos y obligados son los Merengues. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Real Madrid vs Eibar.

Real Madrid vs Eibar EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 28 Liga Española 2019-2020