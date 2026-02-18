Cartaginés vs Vancouver Whitecaps EN VIVO Hora y Canal Por Internet CONCACAF Champions Cup 2026

CONCACAF Champions Cup 2026

Este miércoles, el CS Cartaginés recibe al Vancouver Whitecaps FC en el Estadio Fello Meza por la ida de la Primera Ronda de la Copa de Campeones de Concacaf 2026.

El gran atractivo de la noche tiene nombre propio: Thomas Müller, campeón del mundo en 2014 y leyenda del Bayern Múnich, ahora figura del conjunto canadiense. No todos los días una estrella de ese calibre pisa Cartago.

📅 ¿Cuándo juegan?

El partido se disputa el miércoles 18 de febrero a las 9:00 pm (hora de Costa Rica) en el Fello Meza.

La vuelta será el 25 de febrero en el BC Place de Vancouver.

📺 ¿Dónde ver el partido en vivo?

Centroamérica: Disney+ y ESPN

México: FOX, FOX One y Tubi

Estados Unidos: FS1/FS2 y Tubi (inglés); TUDN y ViX+ (español)

Resto del mundo: Concacaf GO (según país)

🔵 ¿Cómo llega Cartaginés?

Los brumosos regresan a la Concachampions con historia, recordando su título de 1994. Será su primera serie ida y vuelta ante un club estadounidense en el torneo.

El equipo de Amarini Villatoro viene de caer 1-0 ante Herediano en el Clausura 2026 y suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Además, fue eliminado recientemente del Torneo de Copa.

La idea está clara: hacer del Fello Meza un escenario incómodo, sostener el cero el mayor tiempo posible y buscar ventaja en detalles como la pelota parada y el ritmo alto cuando sea posible.

⚪ ¿Cómo llega Vancouver?

Vancouver tiene experiencia reciente fuerte en la competencia: fue finalista en 2025 y cayó ante Cruz Azul. También eliminó a Saprissa en 2025 y a Real España en 2023.

En sus últimos cinco partidos suma cuatro victorias y una derrota, aunque viene de caer 3-1 ante Inter Miami.

Con Jesper Sørensen en el banquillo, el equipo apuesta por un estilo ofensivo dinámico. La incorporación de Müller eleva el techo competitivo: experiencia, jerarquía y capacidad para decidir partidos cerrados.

🔜 ¿Qué viene después?

El ganador de la serie enfrentará en octavos de final a Seattle Sounders FC, uno de los clubes preclasificados del torneo.

El contexto es claro: Cartaginés buscará competir con intensidad y aprovechar la localía, mientras que Vancouver intentará imponer su jerarquía y llevarse un resultado que encamine la serie antes de la revancha en Canadá.

Last modified: febrero 18, 2026