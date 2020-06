Brighton vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 30 Premier League 2019-2020

Seguimos con las emociones de la vuelta a la acción en la Premier League 2019-2020 este sábado 20 de junio, cuando el Brighton busque volver con el pie derecho, pero tendrá que recibir a un Arsenal que saldrá decidido a imponer su jerarquía en su visita al Falmer Stadium.

Hora y Canal Brighton vs Arsenal

Sede: Falmer Stadium, Brighton & Hove, Reino Unido

Hora: 3:00 pm de Inglaterra. 9:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. NBC Sports en Estados Unidos.

Brighton vs Arsenal en VIVO

El cuadro del Brighton venía cumpliendo con una buena campaña en términos generales tomando en cuenta que su objetivo es la salvación y hasta ahora lo está logrando tras sumar 6 victorias, 11 empates y 12 descalabros, habrá que ver como les afectó el parón.

Las Gaviotas tuvieron su último partido en el ya lejano pasado 7 de de marzo pasado cuando visitaron a los Wolves logrando sumar un buen empate a cero.

Por su parte, el Arsenal está teniendo un torneo difícil y necesitan cambiar la suerte, ya que en 28 jornadas sumaron 9 victorias, 13 empates y 6 descalabros.

Los Gunners tuvieron actividad por última vez el pasado 7 de marzo cuando lograron un buen triunfo 1-0 sobre el West Ham, será interesante ver como les cayó esta pausa.

Tanto Brighton como el Arsenal saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita volver con el pie derecho; en la tabla general encontramos a las Gaviotas en la quinceava posición con 29 puntos, mientras que los Gunners marchan novenos con 40 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Brighton vs Arsenal.

