West Ham vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 30 Premier League 2019-2020

Seguimos con la intensa actividad del regreso de la Premier League 2019-2020 este sábado 20 de junio, cuando el West Ham busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita volver con todo, pero recibirán a unos Wolves que saben que es vital el pegar en esta reanudación en su visita al Olímpico de Londres.

Hora y Canal West Ham vs Wolves

Sede: Estadio Olímpico, Londres, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Reino Unido y 6:30 pm de España. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

West Ham vs Wolves en VIVO

El cuadro del West Ham venía teniendo una campaña muy complicada luchando en la parte baja de la tabla por su salvación, dado que en 29 jornadas únicamente habían sumado 7 triunfos, 6 empates y han caído en 16 duelos.

Los Hammers tuvieron su último duelo en el ya lejano 7 de marzo cuando visitaron al Arsenal sufriendo una dura derrota 1-0.

Por su parte, los Wolves son la otra cara de la moneda siendo uno de los grandes protagonistas y esperan que en esta reanudación puedan mantener el ritmo para soñar con la Champions League. Ellos suman 10 triunfos, 13 empates y han perdido en 6 juegos.

El último duelo de los Lobos se remonta al 12 de marzo en la Europa League donde igualaron 1-1 en su visita al Olympiacos, mientras que unos días antes habían igualado 0-0 ante el Brighton en su último choque en la Premier.

Tanto el West Ham como los Wolves saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes vuelven y tienen la misión de ganar, más que por los puntos, por el aspecto anímico; en la tabla general encontramos a los Hammers en la posición 16 con 27 puntos, mientras que los Lobos, de Raúl Jiménez, son sextos con 43 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. West Ham vs Wolves.

