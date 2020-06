Athletic Bilbao vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 30 Liga Española 2019-2020

Buen partido tendremos este sábado 20 de junio siguiendo con la intensa actividad de la jornada 30 en la Liga Española 2019-2020, cuando el Athletic Bilbao busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita seguir soñando con Europa, pero recibirán a un Betis que está desesperado por ganar en el San Mamés.

Hora y Canal Athletic Bilbao vs Betis

Sede: Estadio San Mamés, Bilbao, España

Hora: 5:00 pm en España. 10:00 am en México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Athletic Bilbao vs Betis en VIVO

El cuadro del Athletic Bilbao ha tenido una campaña irregular deambulando en media tabla, necesitan apretar si sueñan con Europa, dado que en 29 jornadas suman 9 triunfos, 12 empates y han sido derrotados en 8 ocasiones.

Los Leones de San Mamés vienen de un buen empate en la jornada pasada cuando visitaron al Eibar en un duelo que caían 1-2, hasta que al 81 Asier Villalibre puso el 2-2 final.

Por su parte, el Betis está teniendo un torneo difícil y necesitan despertar si no quieren empezar a preocuparse por el descenso. Ellos cosechan 8 triunfos, 10 empates y han sufrido 11 descalabros.

Los Béticos vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron al Granada en un duelo que habían remontado 2-1 en los últimos 5 minutos con Diego Lainez en la cancha, pero en tiempo de reposición les anotaron el 2-2 final.

Tanto el Athletic Bilbao como el Betis saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita tomar un respiro en la lucha por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Leones en la décima posición con 39 puntos, mientras que los Béticos son treceavos con 34 unidades en LaLiga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Athletic Bilbao vs Betis.

Athletic Bilbao vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 30 Liga Española 2019-2020