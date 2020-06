Manchester United vs Sheffield EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 31 Premier League 2019-2020

Tweet on Twitter

Buen partido tendremos este miércoles 24 de junio siguiendo con la jornada 31 de la Premier League 2019-2020, cuando el Manchester United busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los acerque a la Champions, pero recibirán al Sheffield que intentará sorprender en su visita al Old Trafford.

Hora y Canal Manchester United vs Sheffield

Sede: Old Trafford, Manchester, Inglaterra

Hora: 6:00 pm de Inglaterra y 7:00 pm de España. 12:00 pm en México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Manchester United vs Sheffield en VIVO

El cuadro del Manchester United tuvo un regreso a la actividad irregular el viernes pasado cuando visitaron al Tottenham en un duelo cerrado que parecían perder, hasta que a 9 minutos del final un penal le permitió a Bruno Borges poner el 1-1 final.

Los Red Devils se mantienen luchando por la Champions. Después de 30 jornadas suman 12 victorias, 10 empates y han sido vencidos en 8 duelos, no tienen margen de error.

Por su parte, el Sheffield ha sido una de las revelaciones del campeonato y sueñan con competencias europeas, pero para ello tendrán que cerrar con todo. Ellos cosechan 11 victorias, 11 empates y han sido vencidos en 8 duelos.

The Blades viene de una dura derrota el domingo pasado cuando visitaron al Newcastle siendo superados 3-0, aunque sufrieron la expulsión de John Egan a los 50 minutos.

Tanto el Manchester United como el Sheffield saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad en la lucha por Europa; en la tabla general encontramos a los Red Devils en la quinta posición con 46 puntos, mientras que Los Sables son séptimos con 44 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Sheffield.

