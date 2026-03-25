Manchester United vs Bayern Múnich EN VIVO Hora y Canal Por Internet Champions League Femenina 2025-26

Copas Internacionales

We're narrowly beaten at Old Trafford, but it's all to play for next week in Munich 👊 pic.twitter.com/eYCFdKnBbx — Manchester United Women (@ManUtdWomen) March 25, 2026

¡Duelo de potencias inédito en la Champions Femenina! Este miércoles, el Manchester United recibe al Bayern Múnich en la ida de los cuartos de final y aquí te decimos los detalles y nuestro pronóstico.

Es la primera vez que estos dos históricos se enfrentan en la rama femenina, y el escenario no podría ser mejor para un United que está sorprendiendo al mundo en su temporada de debut europeo.

Las ‘Red Devils‘ llegan motivadas tras recuperar el segundo puesto en Inglaterra, pero con la espina de haber perdido la final de la Copa ante el Chelsea. Todas las miradas estarán sobre Lea Schüller, la goleadora que llegó precisamente del Bayern en enero y que hoy busca anotarle a su antiguo equipo para poner al United en semifinales.

Por su parte, el Bayern Múnich es una auténtica aplanadora: solo han dejado ir dos puntos en 20 partidos de la Bundesliga. Con Pernille Harder en plan estelar marcando dobletes consecutivos, las alemanas buscan imponer su jerarquía y llevarse una ventaja cómoda a casa, a pesar de las bajas sensibles de jugadoras como Klara Bühl.

¿Podrá el Manchester United mantener vivo su sueño debutante o el Bayern impondrá su ley en Inglaterra?

Nuestro pronóstico: Será un partido sumamente físico. El Bayern tiene más experiencia, pero el United en casa es peligroso. Ganan las Bavaras 2-1. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: marzo 25, 2026