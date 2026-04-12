Manchester United vs Leeds EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 32 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

¡El Teatro de los Sueños vuelve a encender sus luces tras una pausa que pareció una eternidad! Este lunes, el Manchester United recibe al Leeds United en el cierre de la jornada de la Premier League y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Red Devils vuelven a la acción con la misión de sumar un triunfo que prácticamente les asegure su lugar en la Champions League, pero los Whites necesita sumar si no quiere meterse en problemas de descenso.

Lo increíble es que el United lleva 24 días sin jugar un partido oficial; se fueron a entrenar a Irlanda para no perder el ritmo, y hoy veremos si esa inactividad les pasa factura o si regresan con las pilas cargadas para amarrar ese tercer puesto de Champions.

Michael Carrick tiene un récord impresionante de 7 victorias en 10 juegos, y ganar este lunes prácticamente le aseguraría el puesto permanente.

Por otro lado, el Leeds de Daniel Farke vive una realidad esquizofrénica: son semifinalistas de la FA Cup, pero en la Premier no ganan desde febrero. Están a solo tres puntos del descenso y su récord como visitantes es preocupante: apenas una victoria en 15 salidas.

¿Podrán los ‘Whites’ dar el batacazo en Old Trafford o la jerarquía de los ‘Red Devils’ será demasiado para un equipo que ya piensa en su semifinal contra el Chelsea?

Nuestro pronóstico: El United saldrá con todo para sacudirse el óxido. Gana el Manchester 3-1. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: abril 12, 2026