Aston Villa vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 32 Premier League 2019-2020

Se abren las emociones de este sábado 27 de junio con un buen duelo en la jornada 32 de la Premier League 2019-2020, cuando el Aston Villa busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga con vida en la pelea por la salvación, pero recibirán a unos Wolves que quieren seguir soñando con la Champions, por lo que no pueden fallar en Villa Park.

Hora y Canal Aston Villa vs Wolves

Sede: Villa Park, Birmingham, Inglaterra

Hora: 1:30 pm de Inglaterra. 6:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:30 am PT / 7:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Aston Villa vs Wolves en VIVO

El cuadro del Aston Villa está teniendo una campaña muy complicada, les urge hacerse fuertes en casa si no quieren perder la categoría. Después de 31 jornadas apenas suman 7 triunfos, 6 empates y han sido derrotados en 18 ocasiones.

Los Villanos vienen de un buen empate en la jornada pasada cuando visitaron al Newcastle en un duelo que parecían perder, hasta que a 7 minutos del final Ahmed Al-Muhammadi logró el 1-1 final.

Por su parte, los Wolves se mantienen como una de las revelaciones en Inglaterra y nadie les quita el sueño de la Champions League. Ellos cosechan 12 victorias, 13 empates y apenas han perdido en 6 duelos.

Los Lobos vienen de un nuevo triunfo en la jornada pasada cuando recibieron al Bournemouth en un duelo cerrado, pero que se definió a su favor gracias a solitaria anotación de Raúl Jiménez.

Tanto el Aston Villa como los Wolves saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la lucha por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Villanos en el penúltimo puesto con 27 puntos, mientras que los Lobos son sextos con 49 unidades en la Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Aston Villa vs Wolves.

Aston Villa vs Wolves EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 32 Premier League 2019-2020