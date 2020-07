Wolves vs Arsenal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 33 Premier League 2019-2020

Tweet on Twitter

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 4 de julio siguiendo con la jornada 33 de la Premier League 2019-2020, cuando los Wolves busquen aprovechar su condición de local para sumar un nuevo triunfo que los acerque a Champions, pero recibirán al Arsenal que saldrán a imponer su jerarquía en el Molineux Stadium.

Hora y Canal Wolves vs Arsenal

Sede: Molineux Stadium, Wolverhampton, Inglaterra

Hora: 5:30 pm de Inglaterra. 11:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:30 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:30 am PT / 12:30 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Wolves vs Arsenal en VIVO

El cuadro de los Wolves está teniendo una grandísima campaña soñando con meterse a la Champions League, pero saben que muchas de sus aspiraciones está puesta en lo que hagan este sábado. Tras 32 fechas suman 13 triunfos, 13 empates y han sido vencidos en 6 ocasiones.

Los Lobos vienen de ligar su tercer triunfo en el regreso, ya que el sábado pasado doblegaron 0-1 al Aston Villa con solitaria anotación de Leander Dendoncker.

Por su parte, el Arsenal está teniendo un torneo irregular manteniéndose en la pelea por competencias europeas, saben que no hay margen de error. Ellos suman 11 victorias, 13 empates y han perdido en 8 juegos.

Los Gunners vienen de una gran victoria en la jornada pasada cuando recibieron al Norwich logrando un claro 4-0 con doblete de Pierre Emerick Aubameyang y goles de Granit Xhaka y Cédric Soares.

Tanto los Wolves como el Arsenal saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos; en la tabla general encontramos a los Lobos, de Raúl Jiménez, en la sexta posición con 52 puntos, mientras que los Gunners marchan octavos con 46 unidades en la Liga Premier. Al concluir al partido les tendremos le mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Wolves vs Arsenal.

