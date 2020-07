Athletic Bilbao vs Real Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 34 Liga Española 2019-2020

Abrimos la actividad de este domingo 5 de julio siguiendo con la jornada 34 de la Liga Española 2019-2020, cuando el Athletic Bilbao busque aprovechar su condición de local intentando dar la campanada al recibir a un Real Madrid que no tiene margen de error, necesita ganar en su visita a San Mamés.

Hora y Canal Athletic Bilbao vs Real Madrid

Sede: Estadio San Mamés, Bilbao, España

Hora: 2:00 pm en España. 7:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. SKY Sports en México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Athletic Bilbao vs Real Madrid en VIVO

El cuadro del Athletic Bilbao está teniendo un buen torneo manteniéndose en carrera por competencias europeas, sin embargo saben que no tienen margen de error, tienen que apretar. Tras 33 fechas suman 12 victorias, 12 empates y han sido vencidos en 9 ocasiones.

Los Leones de San Mamés vienen de un gran triunfo el miércoles pasado cuando visitaron al Valencia logrando un claro 0-3 con doblete de Raúl García.

Por su parte, el Real Madrid está teniendo una grandísima temporada que los tiene muy cerca del titulo, ya que en 33 duelos cosechan 22 victorias, 8 empates y han sido vencidos en 3 ocasiones.

Los Merengues vienen de un valiosísimo triunfo en la jornada pasada cuando recibieron al Getafe logrando doblegarlos con solitaria anotación de Sergio Ramos de penal a 11 minutos del final.

Tanto el Athletic Bilbao como el Real Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos buscan acercarse al objetivo; en la tabla general encontramos a los Leones en la octava posición con 48 puntos, mientras que los Merengues son líderes con 74 unidades en LaLiga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Athletic Bilbao vs Real Madrid.

Athletic Bilbao vs Real Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 34 Liga Española 2019-2020