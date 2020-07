Espanyol vs Leganés EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 34 Liga Española 2019-2020

Partido de «vida o muerte» tendremos este domingo 5 de julio siguiendo con la jornada 34 de la Liga Española 2019-2020, cuando el Espanyol busque aprovechar su condición de local para mantener la velita encendida ante un Leganés que está urgido de ganar en Cornella-ElPrat.

Hora y Canal Espanyol vs Leganés

Sede: Estadio Cornella-ElPrat, Barcelona, España

Hora: 5:00 pm de España. 10:00 am en México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. beIN Sports en Estados Unidos. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica.

Espanyol vs Leganés en VIVO

El cuadro del Espanyol está teniendo una campaña desastrosa que parece ya tenerlos condenados a descenso, dado que en 33 jornadas apenas han sumado 5 victorias, 9 empates y han sido derrotados en 19 ocasiones.

Los Periquitos vienen de un nuevo descalabro en la jornada pasada cuando visitaron a la Real Sociedad en un duelo donde David López los puso al frente apenas al 10′, sin embargo terminaron cayendo 2-1.

Por su parte, el Leganés tampoco ha tenido un torneo para destacar también estando cerca del descenso. Ellos suman 5 triunfos, 10 empates y han perdido en 18 duelos.

Los Periquitos vienen de un nuevo descalabro en la jornada pasada cuando recibieron al Sevilla siendo superados 0-3

Tanto el Espanyol como el Leganés saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita mantener la velita encendida; en la tabla general encontramos a los Periquitos en la última posición con 24 puntos, mientras que los Pepineros son penúltimos con 25 unidades en LaLiga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Espanyol vs Leganés.

