Los Wolves sufrieron un durísimo descalabro 1-0 en su visita al Sheffield por la jornada 34 de la Premier League 2019-2020.

El partido arrancó de manera pareja, el Sheffield intentaba presionar desde la salida, pero la realidad es que no había mucha intensidad, la más clara llegó hasta el 32 cuando Rúben Neves cobró un tiro libre que reventó el poste, Raúl Jiménez se mostraba participativo, pero tras 45 minutos se mantenía el 0-0. Para el segundo tiempo, apenas a los 8 minutos parecía que Sheffield tomaba ventaja pero el gol fue anulado por fuera de lugar, al 63 Jiménez mandó un centro preciso que Diego Jota no pudo definir, en la recta final el Sheffield intentó apretar, parecía que no habría más, pero en un tiro de esquina al 90+3 John Egan se vistió de héroe con el 1-0 final.

Con esta derrota los Wolves se estancaron en 52 puntos en la sexta posición pero rezagándose de la lucha por la Champions, mientras que Sheffield se colocó séptimo con 51 unidades. Los Lobos recibirán al Everton el domingo en la jornada 35 de la Liga Premier. Sheffield 1-0 Wolves.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Sheffield vs Wolves 1-0 Jornada 34 Premier League 2019-2020