Wolves vs Arsenal EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 31 Premier League 2025-26

El líder de la Premier League, el Arsenal FC, visita este miércoles el Molineux para enfrentar al colista Wolverhampton Wanderers con un objetivo claro: ponerse siete puntos arriba en la cima.
En la primera vuelta, los Gunners sufrieron más de la cuenta y ganaron 2-1 con un autogol en el minuto 94.
🔴 Arsenal: firme candidato al título
El equipo de Mikel Arteta viene de golear 4-0 al Wigan en FA Cup y mantiene una racha sólida en liga:
- Solo 1 derrota en los últimos 11 partidos (7V, 3E).
- Ha ganado 14 partidos consecutivos ante equipos en zona de descenso con un global de 40-4.
Además, domina históricamente este duelo:
- 9 victorias en 11 visitas ligueras a Wolves.
- Ha marcado en sus últimos 36 enfrentamientos ante ellos.
Aunque fuera de casa ha sido algo irregular (3 triunfos en sus últimas 8 salidas), los números ante rivales del fondo son contundentes.
🟡 Wolves: orgullo, pero al borde del descenso
El equipo dirigido por Rob Edwards es último en la tabla y está a 18 puntos de la salvación con 12 jornadas por disputar.
En casa los números son preocupantes:
- 10 derrotas en 13 partidos como local.
- Solo 1 victoria en Molineux esta temporada.
Si bien vienen de sumar un punto ante Nottingham Forest y avanzar en FA Cup, la realidad es que han perdido nueve partidos seguidos de Premier ante Arsenal.
⚖️ Claves del partido
- Arsenal pelea por el título y no puede fallar.
- Wolves compite, pero carece de contundencia.
- La diferencia de calidad y profundidad es clara.
Puede ser un partido cerrado al inicio, pero la jerarquía visitante debería imponerse.
📊 Pronóstico
Arsenal necesita responder tras el empate ante Brentford y tiene argumentos de sobra para hacerlo.
Pronóstico: Wolverhampton 0-2 Arsenal.
Triunfo sólido para los Gunners, que se afianzan en lo más alto de la Premier League.