Fulham vs Everton EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 25 Premier League 2025-26

Con la herida aún abierta tras la agónica derrota en Old Trafford, el Fulham regresa a la actividad de la Premier League este sábado cuando reciba al Everton en Craven Cottage, en un duelo directo entre dos equipos igualados en puntos y con aspiraciones reales de seguir escalando posiciones en la tabla.

Fulham, golpe anímico pero fortaleza en casa

La caída ante el Manchester United fue especialmente dolorosa para los hombres de Marco Silva. Los Cottagers habían logrado una remontada épica con goles de Raúl Jiménez y Kevin en los minutos 85 y 91, solo para ver cómo Benjamin Šeško les arrebataba el empate en el 94. Ese resultado significó la segunda derrota en tres partidos, y la segunda consecutiva como visitantes, después de un tramo sólido fuera de casa.

Sin embargo, el regreso a Craven Cottage aparece como un bálsamo. Fulham atraviesa una racha de cuatro partidos sin perder como local, con victorias ante Nottingham Forest (1-0), Chelsea (2-1) y Brighton (2-1), además de un valioso empate 2-2 frente al Liverpool a inicios de 2026. Esa mejora contrasta con el tramo previo, donde habían sufrido tres derrotas en cinco encuentros en casa, incluyendo caídas ante Manchester City y Crystal Palace.

Ubicados en el noveno puesto con 34 puntos, los londinenses saben que un triunfo no solo les permitiría superar al Everton por diferencia directa, sino que incluso podrían escalar hasta el séptimo lugar, siempre y cuando Brentford y Sunderland tropiecen en sus respectivos compromisos.

Everton, sólido atrás y difícil de vencer

Del otro lado aparece un Everton que ha hecho de la solidez defensiva su mayor virtud. El equipo de David Moyes llega a la capital inglesa con una racha de cuatro partidos invicto en la liga y presume el sexto mejor registro como visitante del campeonato. En 12 salidas, los Toffees solo han encajado 11 goles, una cifra que únicamente mejora el Arsenal.

Desde la derrota por 2-0 ante el Chelsea a mediados de diciembre, la defensa del Everton se ha mostrado prácticamente infranqueable, encadenando tres partidos sin recibir gol y logrando resultados positivos ante rivales complicados como Aston Villa y Nottingham Forest. No obstante, su gran pendiente sigue siendo el ataque: con apenas 11 goles anotados fuera de casa, solo Sunderland y Wolves presentan peores números ofensivos como visitantes.

Con el objetivo de evitar la derrota a domicilio por quinto partido consecutivo, el Everton buscará repetir la fórmula que le ha dado resultados: orden, paciencia y aprovechar cualquier error del rival. Además, los Toffees aspiran a lograr el doblete ante el Fulham por primera vez desde la temporada 2013-14.

Cierre y pronóstico

Todo apunta a un partido cerrado, de pocas concesiones y con mucho peso táctico en el mediocampo. Fulham llega con mejores sensaciones en casa, pero el Everton ha demostrado ser un rival incómodo, especialmente cuando juega lejos de Goodison Park. Si los visitantes logran imponer su solidez defensiva y el Fulham no encuentra espacios temprano, el reparto de puntos parece un escenario bastante probable.

Pronóstico: Fulham 1-1 Everton.

La falta de contundencia ofensiva del Everton y el impulso local de los Cottagers podrían equilibrarse en un duelo intenso, donde cada error puede marcar la diferencia.

Last modified: febrero 6, 2026