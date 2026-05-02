Written by: mayo 2, 2026 Ligas Europeas

Arsenal vs Fulham EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 35 Premier League 2025-26

Arsenal vs Fulham

¡El Arsenal quiere dar un golpe de autoridad en la Premier League! Este sábado, los Gunners reciben al Fulham con un objetivo claro: dormir con seis puntos de ventaja sobre el Manchester City y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Gunners marchan líderes con 73 puntos, pero con un partido más que el Manchester City, mientras que los Cottagers son décimos con 48 unidades soñando con competencias europeas.

El equipo de Mikel Arteta viene de un empate bravísimo ante el Atlético de Madrid en Champions, donde Viktor Gyokeres volvió a anotar, pero ahora toca cambiar el chip. La fatiga puede ser un factor, ya que han pasado menos de 72 horas desde esa batalla en España, pero el Emirates es una fortaleza donde solo han recibido 11 goles en toda la temporada y saben que se han quedado sin margen de error en la lucha por el título de la Premier.

En frente llega el Fulham de Marco Silva. Los Cottagers vienen de ganarle al Aston Villa con gol de Ryan Sessegnon, rompiendo una mala racha, pero la estadística les juega en contra: ¡nunca en la historia le han ganado de visita a un equipo que llega como líder! Además, el Arsenal tiene un récord de 32 partidos sin perder en casa contra ellos. 

¿Podrá el Fulham, de Raúl Jiménez, dar la sorpresa histórica o el Arsenal sellará otro triunfo para acariciar el título?

Nuestro pronóstico: Al Arsenal le costará por el cansancio, pero un momento de magia o una jugada a balón parado les dará el triunfo. Ganan los Gunners 1-0. ¿Cuál es el tuyo?

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