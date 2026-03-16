Brentford vs Wolves EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 30 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

¡Lunes de Premier League para cerrar la jornada! Este lunes, el Gtech Community Stadium abre sus puertas para el choque entre el Brentford y el Wolverhampton y aquí te decimos los detalles y nuestro pronóstico.

Será un duelo de contrastes donde ambos equipos buscan sanar las heridas tras quedar fuera de la FA Cup hace apenas unos días.

El Brentford de Keith Andrews llega en la séptima posición y tiene su destino europeo en sus propias manos. Sin embargo, han pasado por una racha complicada en casa y necesitan recuperar el olfato goleador de Thiago para volver a sumar de a tres ante su afición.

Por su parte, los Wolves de Rob Edwards llegan revitalizados. Aunque son los coleros del torneo, vienen de dos victorias consecutivas en liga ante gigantes como el Liverpool y el Aston Villa. Su gran reto será conseguir su primera victoria como visitantes en toda la temporada, algo que los mantendría con vida en su sueño de evitar el descenso.

¿Podrá el Brentford asegurar puestos europeos o los Wolves darán otra sorpresa en su lucha por la permanencia?

Nuestro pronóstico: Será un duelo sumamente parejo que terminará en tablas. Empate 1-1. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: marzo 16, 2026