El Chelsea se vio sólido logrando un claro triunfo 3-1 sobre el Manchester United en las semifinales de la FA Cup 2019-2020.

El partido arrancó de manera pareja, el Chelsea era ligeramente mejor, pero no había claridad, al 15 Marcos Alonso tuvo la primera de peligro con un cabezazo que De Gea detuvo, los minutos pasaban, no había oportunidades claras en los arcos, parecía que nos íbamos al descanso con el empate, sin embargo en tiempo añadido apareció Olivier Giroud para poner al frente a los Blues. Para el segundo tiempo, apenas corría el minuto 3 cuando Mason Mount sacó disparo de media distancia que se le fue entre las manos a David De Gea para el 0-2, el Manchester United intentó responder con Rashford al 52, tuvo algunas oportunidades de descontar que falló y eso les costó caro cuando al 75 cuando un autogol de Harry Maguire sentenció el 0-3, los Red Devils se acercaron al 85 con un penal que Bruno Borges anotó, pero ya no hubo tiempo para más.

Así, el Chelsea firmó su boleto a la Final de la FA Cup donde se estará midiendo al Arsenal el 1 de agosto, mientras que el Manchester United quedó eliminado. Manchester United 1-3 Chelsea.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Manchester United vs Chelsea 1-3 Semifinales FA Cup 2019-2020