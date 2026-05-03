Chelsea vs Nottingham Forest EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 35 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

Lunes de Premier League y Stamford Bridge está en la mira! El Chelsea recibe al Nottingham Forest en un partido que es un auténtico rompecabezas y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Blues están desesperados por ganar ya que las competencias europeas se le alejan, pero lso Tricky Trees quieren seguir con su gran momento buscando su salvación.

El Chelsea viene con el ánimo recuperado tras meterse a la final de la FA Cup venciendo al Leeds con gol de Enzo Fernández, pero ojo, porque en la liga la historia es de terror: ¡cinco derrotas seguidas y sin marcar un solo gol! Calum McFarlane busca evitar una marca histórica negativa para el club.

Pero cuidado con el Nottingham Forest. Los de Vitor Pereira están viviendo un sueño: acaban de pegarle al Aston Villa en la ida de las semis de la Europa League y llevan cuatro triunfos al hilo en todas las competencias. Además, se han vuelto especialistas en golear, metiendo de a tres goles por partido recientemente. El Forest no pierde en la casa del Chelsea desde que regresaron a primera en 2022.

¿Podrá el Chelsea romper su sequía liguera o los Tricky Trees seguirán con su racha de locura?

Nuestro pronóstico: El Chelsea por fin anotará, pero no le alcanzará para ganar. Empate 1-1. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: mayo 3, 2026