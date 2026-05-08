Written by: mayo 8, 2026 Ligas Europeas

Liverpool vs Chelsea EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 36 Premier League 2025-26

Liverpool vs Chelsea

¡Duelo de gigantes heridos en Anfield para arrancar el sábado! El Liverpool recibe al Chelsea en una jornada que puede ser definitiva y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Reds son cuartos intentando amarrar su boleto matemático a la próxima Champions, mientras que los Blues son novenos, llegan en un pésimo momento y les urge reaccionar si no quieren quedar fuera de Europa.

Los ‘Reds’ de Arne Slot vienen de un trago amargo tras perder su racha de tres triunfos consecutivos al caer ante el Manchester United en un partido lleno de polémica. Pero ojo, la misión hoy es clara: si el Liverpool gana y el Bournemouth tropieza ante el Fulham, el boleto para la Champions League 2026-2027 estará oficialmente sellado.

¿Y qué decir del Chelsea? Lo de los ‘Blues’ es una auténtica pesadilla liguera: seis derrotas consecutivas. Calum McFarlane ha logrado meter al equipo en la final de la FA Cup, pero en la Premier simplemente no dan una. Aunque rompieron su sequía goleadora ante el Forest, no les alcanzó para sumar. El Chelsea ya le ganó al Liverpool en octubre, pero visitar Anfield es otra historia, donde los Reds no perdonan. 

¿Veremos la resurrección de los londinenses o el Liverpool les dará la estocada final para volver a la élite europea?

Nuestro pronóstico: Un partido cerrado por el cansancio físico y mental de ambos. El Liverpool lo gana 1-0 y asegura su lugar en la mesa de los grandes. ¿Cuál es el suyo?

Etiquetas: , , , , Last modified: mayo 9, 2026
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