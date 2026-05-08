Sunderland vs Manchester United EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 36 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

The points are shared at the Stadium of Light 🤝#SUNMUN pic.twitter.com/xyYdHvI1SD — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) May 9, 2026

¡Sábado de fútbol inglés y el Manchester United no quiere soltar el acelerador! Este sábado tempranito, los Diablos Rojos visitan el imponente Stadium of Light para medirse al Sunderland y aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Red Devils marchan terceros con 64 puntos ya con el boleto a la Champions League amarrado, mientras que los Black Cats son doceavos con 47 unidades urgidos de sumar si todavía sueñan con Europa.

El equipo de Michael Carrick llega con el ánimo por las nubes; no solo le ganaron el clásico al Liverpool con ese agónico gol del canterano Kobbie Mainoo, sino que ya aseguraron su regreso a la Champions League. ¡Con 32 puntos desde enero, el United es el equipo más en forma de Inglaterra y los jugadores piden a gritos que Carrick se quede como técnico oficial!

Pero el Sunderland de Regis Le Bris no será un rival fácil. Aunque los ‘Gatos Negros’ se han caído un poco en la tabla y sus esperanzas de Europa se apagan, han hecho una temporada muy por encima de las expectativas. Jugar en casa, con estadio lleno y frente al United, es motivación suficiente, a pesar de que han perdido cuatro de sus últimos cinco juegos como locales.

¿Podrá el Sunderland dar la sorpresa y romper su mala racha, o el Manchester United asegurará el tercer puesto de la liga con otra victoria?

Nuestro pronóstico: El empuje de la grada local hará que sea un partido muy peleado, pero el momento del United es sólido. Victoria del Manchester 2-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: mayo 9, 2026