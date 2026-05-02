Manchester United vs Liverpool EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 35 Premier League 2025-26

Ligas Europeas

La Premier League vive uno de sus momentos más intensos con el partido más emblemático del fútbol inglés. Este domingo, el Old Trafford será el escenario del choque entre el Manchester United y el Liverpool FC, en un duelo directo por los puestos de Champions League.

Ambos equipos llegan con objetivos claros y con la presión al máximo en la recta final de la temporada.

Manchester United, a un paso del objetivo

El equipo dirigido por Michael Carrick ha tenido una transformación notable en la segunda mitad del torneo.

Ubicados en la tercera posición, los Red Devils saben que una victoria en casa les aseguraría matemáticamente su lugar en la próxima Champions.

Además, Old Trafford se ha convertido nuevamente en una fortaleza, con un rendimiento muy superior al de la temporada anterior.

El liderazgo de Bruno Fernandes será clave para manejar los tiempos del partido y generar peligro en el último tercio.

Liverpool, en racha y con presión europea

Por su parte, el Liverpool FC de Arne Slot llega en gran momento.

Con tres victorias consecutivas, los Reds han escalado hasta la cuarta posición y mantienen viva la pelea por los puestos de Champions.

Sin embargo, la presión es alta, ya que equipos como Brighton & Hove Albion y AFC Bournemouth siguen de cerca en la tabla.

Claves del partido

Fortaleza local: el United ha recuperado su poder en Old Trafford.

el United ha recuperado su poder en Old Trafford. Momento del Liverpool: llegan en racha positiva.

llegan en racha positiva. Importancia del resultado: ambos equipos podrían priorizar no perder.

Pronóstico Manchester United vs Liverpool

Se espera un clásico intenso, con mucha tensión táctica y pocas concesiones defensivas.

El respeto entre ambos equipos podría marcar el ritmo del encuentro.

Pronóstico: empate 1-1.

Un resultado que mantendría la lucha por los puestos de Champions completamente abierta.

¿Quién se llevará el Clásico de Inglaterra? ¿Cuál es tu pronóstico?

Last modified: mayo 3, 2026