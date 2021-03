UFC 260 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Miocic vs Ngannou en Directo?

UFC 260 está ahora a solo unos días de distancia, pero, lamentablemente, gracias a COVID-19, se ha visto comprometido. UFC 260 acaba de perder su evento co-estelar. La pelea por el título de peso pluma entre Alexander Volkanovski y Brian Ortega ha sido cancelada después de que el campeón Volkanovski dio positivo por el coronavirus.

Afortunadamente, el evento principal, una revancha entre Stipe Miocic y Francis Ngannou, aún continúa. Debería ser una maravilla.

Su primer combate fue un dominio unilateral después de que Miocic introdujera a Ngannou en la lucha libre de alto nivel durante cinco rounds extenuantes, pero desde ese combate, Ngannou ha atravesado la división de peso pesado, ganándose una segunda oportunidad por el título. ¿Puede derrocar al peso pesado GOAT Miocic? Es posible. Miocic está envejeciendo y Ngannou puede noquear a cualquier humano vivo si los atrapa con golpes limpios. Nadie en el planeta golpea más fuerte que este tipo.

Aquí tiene todo lo que necesita saber.

¿A qué hora y en qué canal seguir UFC 260?

Fecha: sábado 27 de marzo

Primeras preliminares: 3:30 p.m PT / 6:30 p.m. ET en Estados Unidos. 4:30 p.m en México.

Preliminares: 5 p.m PT / 8 p.m. ET en Estados Unidos. 6 p.m en México.

Cartelera principal: 7 p.m PT / 10 p.m. ET en Estados Unidos. 8 p.m en México.

Transmisión en vivo: ESPN+ en Estados Unidos. Star Premium en México. ESPN Knockout en Sudamérica.

Cartelera UFC 260

Cartelera estelar:

Stipe Miocic vs Francis Ngannou

Tyron Woodley vs Vicente Luque

Sean O’Malley vs Thomas Almeida

Gillian Robertson vs Miranda Maverick

Jamie Mullarkey vs Khama Worthy

Cartelera preliminar:

William Knight vs Alonzo Menifield

Jessica Penne vs Hannah Goldy

Jared Gooden vs Abubakar Nurmagomedov

Modestas Bukauskas vs Michal Oleksiejczuk

Cartelera primeras preliminares:

Shane Young vs Omar Antonio Morales Ferrer

Marc-Andre Barriault vs Abu Azaitar

Cómo ver UFC 260: Miocic vs Ngannou

En los Estados Unidos, las primeras preliminares de la UFC 260 se podrán ver por UFC Fight Pass, a partir de las 6:30 p.m. ET, se transmitirá también por UFC Fight Pass, ESPN2, ESPN Deportes y ESPN+ en inglés y español. Las preliminares continuarán por ESPN2, ESPN Deportes y ESPN + a las 8 p.m. ET, seguido del pago por evento de la tarjeta principal de ESPN +, que comenzará a las 10 p.m. ET.

En los EE. UU., La cartelera principal UFC 260 está disponible mediante pago por evento en ESPN+, que también requiere una suscripción. El precio de PPV para UFC 260 es de 64,99 dólares para los suscriptores actuales, mientras que los nuevos suscriptores podrán pagar un precio de paquete de 84,98 dólares por UFC 260 y una suscripción anual a ESPN+, lo que supone un ahorro de más del 25 por ciento.

En Canadá, las primeras preliminares están en TSN y UFC Fight Pass, las preliminares están en TSN y RDS, y la cartelera principal de PPV está disponible en Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Videotron, Telus, Eastlink y UFC PPV en UFC Fight Pass.

En México y Centroamérica se podrá ver por Star Premium en su sistema de cable, mientras que en Sudamérica será por ESPN.

UFC 260 en VIVO

Ngannou es el favorito para ganar, y incluso para ganar por KO / TKO / DQ / sumisión. Curiosamente, la victoria por decisión es la menos probable para los apostadores.

Siempre es un riesgo apostar contra Ngannou, porque nadie golpea más fuerte que él y no hace falta más que un tiro limpio de él para terminar una pelea. Entonces, incluso en un fracaso de una pelea como la que tuvo contra Miocic en UFC 220, Ngannou es peligroso durante los cinco minutos de cada rounds.

Ngannou no estaba preparado físicamente para la primera pelea y eso debe considerarse en el contexto de la revancha. Según todos los informes, Ngannou ha trabajado muy duro para estar listo.

Pero Miocic es simplemente un mejor luchador en general y un mejor atleta. Él mismo golpea fuerte, tiene un buen tanque de gasolina y es un luchador muy inteligente. Y aunque fue noqueado en la primera de su serie con Cormier, también ha mostrado una barbilla sólida.

Como resultado, me gusta que Miocic gane esta pelea. Creo que lo verás usar su jab y mezclar muchas patadas, tratando de romper las piernas del grandullón y tomar su poder debajo de él. Miocic también dependerá de su lucha.

UFC 260 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Miocic vs Ngannou en Directo?