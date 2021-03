UFC 260: Stipe Miocic vs Francis Ngannou EN VIVO Cobertura, Resultado, Ganador

Tweet on Twitter

Podría decirse que el mayor peso pesado en la historia de UFC luchará contra una de las fuerzas más destructivas que UFC haya visto por el título de “El hombre más malo del planeta” en el evento estelar de la UFC 260, este sábado 27 de marzo, con una revancha por el campeonato de peso pesado de UFC en la que Stipe Miocic defiende contra Francis Ngannou.

Los dos primeros chocaron en UFC 220, con Miocic usando su lucha para manejar al menos experimentado Ngannou hacia una victoria por decisión unánime. Eso marcó la tercera defensa exitosa del título de peso pesado de Miocic, convirtiéndose en el primero en el UFC en hacerlo (consecutivamente y en general) después de defensas anteriores contra Alistair Overeem y Junior dos Santos.

Después de la victoria sobre Ngannou, Miocic participó en su memorable trilogía con Daniel Cormier, quedando noqueado en la primera pelea en UFC 226 antes de recuperar el campeonato por nocaut técnico en UFC 241 y obtener una victoria por decisión en la pelea final en UFC 252.

A Ngannou no le fue mucho mejor en su primera pelea después de la primera pelea de Miocic, perdiendo ante Derrick Lewis en un asunto muy criticado en UFC 226. Ngannou pareció enderezar el barco, sin embargo, con finales consecutivos de Curtis Blaydes, Cain Velásquez. , JDS y Jairzinho Rozenstruik: ninguno de estos combates duró más de 71 segundos.

UFC 260

Esta, desafortunadamente, será la única pelea por el título que tendrá lugar en UFC 260. Una pelea por el título de peso pluma programada entre Alexander Volkanovski y Brian Ortega se pospuso debido a que Volkanovski dio positivo por COVID el fin de semana pasado.

En cambio, la pelea de peso welter entre Tyron Woodley y Vicente Luque se mueve hacia el espacio del evento co-principal. Woodley estuvo una vez en la cima de la división, pero ha perdido mal en sus últimas tres peleas, dejando caer el título ante Kamaru Usman y sufriendo derrotas unilaterales contra Gilbert Burns y Colby Covington. Mientras tanto, Luque ganó ocho de nueve, derrotando más recientemente a Randy Brown en agosto, y acumuló varias bonificaciones posteriores a la pelea.

Otras peleas de cartas principales de UFC 260 incluyen Sean O’Malley contra Thomas Almeida y Khama Worthy contra Jamie Mullarkey. Los combatientes preliminares actualmente están programados para incluir a Alonzo Menifield, Jessica Penne, Abubakar Nurmagomedov, Gillian Robertson, Miranda Maverick y Marc-Andre Barriault.

Echemos un vistazo más en profundidad al combate estelar.

Stipe Miocic vs Francis Ngannou en VIVO

Antes de su victoria sobre Ngannou, Stipe Miocic reclamó el campeonato de peso pesado de UFC con un nocaut en el primer asalto de Fabricio Werdum en UFC 198. Tendría defensas exitosas contra Alistair Overeem en UFC 203 y Junior dos Santos en UFC 211 antes de retener contra Ngannou en UFC 220, convirtiéndose en el primer campeón de peso pesado de UFC en retener con éxito el título tres veces (tanto en general como consecutivamente). Le dejaría el título a Daniel Cormier en UFC 226, pero lo recuperó con un nocaut técnico en el cuarto asalto en su revancha de UFC 241. Extendía su legado de peso pesado, y posiblemente se llevaría el título GOAT de peso pesado, al ganar la pelea de trilogía con DC en UFC 252 el verano pasado.

Francis Ngannou subió rápidamente en la clasificación de peso pesado de UFC a su llegada a fines de 2015, que finalmente culminó con un nocaut de 102 segundos sobre Overeem que se convirtió en uno de los nocauts más viciosos que el mundo de las MMA haya visto. Sin embargo, después de perder ante Miocic, Ngannou tendría una de las peores peleas en la historia de MMA con Derrick Lewis, lo que generó mucha preocupación y ridículo. Desde entonces, sin embargo, Ngannou ha respondido con cuatro KO / TKO seguidos de Curtis Blaydes, Cain Velasquez, JDS y Jairzinho Rozenstruik, ninguno de los cuales ha superado la marca de 71 segundos.

Al ver el cuento de la cinta, los dos poseen una altura similar, aunque Ngannou llegará con una ventaja de alcance de tres pulgadas. En cuanto a FightMetrics, Miocic tiene la ventaja en golpes por minuto y precisión de golpe. Miocic también tiene un mejor porcentaje de defensa de golpes, pero ha absorbido más golpes por minuto, y con estos dos combatientes, especialmente Ngannou, las cosas siempre pueden terminar en un solo golpe. Dicho esto, Miocic tiene algunas de las mejores luchas en peso pesado, con un promedio de poco menos de dos derribos por 15 minutos. Y aunque Ngannou luce una defensa de derribo del 71 por ciento, Miocic pudo usar constantemente su agarre para sacar lo mejor de “The Predator” en su encuentro de UFC 220.

La forma en que los dos entraron en la primera pelea es exactamente cómo van a entrar en esta. Miocic buscará lidiar una vez más con Ngannou y evitar que muestre su verdadero poder. Mientras tanto, Ngannou buscará lanzar el mismo tipo de tiros que le han ganado su reputación y lo han llevado a una segunda oportunidad por el título de peso pesado. Miocic ya se ha establecido como posiblemente el mayor peso pesado de todos los tiempos en UFC, pero después de sus tres batallas con Cormier, ¿podrá resistir el impacto de una de las bombas de Ngannou?

Al mismo ritmo, aunque Ngannou ha sido entrenado mejor y se ha visto increíble en sus últimos cuatro nocauts, y mucho menos en sus peleas antes del primer encuentro con Miocic, no hemos visto exactamente qué tan bueno ha sido su defensa de lucha / lucha libre y su trabajo cardiovascular. a lo largo de. ¿Por qué? ¡Porque no lo ha necesitado! Le damos crédito por eso, pero una cosa es decir que trabajaste en tu defensa de grappling y lo arruinas por completo, y otra es decirlo pero no mostrarlo en una pelea (donde está Ngannou) pero es otra cosa completamente distinta que decir. y pruébalo en una pelea.

Ngannou definitivamente tiene muchas posibilidades de ganar esta pelea; puede noquear a casi cualquiera en esta división, y eso incluye a Miocic. Pero a diferencia de algunos de los talentos a los que se ha enfrentado Ngannou, Miocic todavía se considera uno de los mejores activos, si no, y Miocic posee un pedigrí de lucha libre. Seguro que Ngannou ha detenido a Blaydes dos veces, pero Miocic seguramente está en otro nivel en comparación con Blaydes. Y no poder ver las supuestas mejoras de defensa y cardio que Ngannou ha hecho en sus últimas peleas mantiene en mente una duda.

Si fuera alguien más, la elección sería Ngannou, y es casi seguro que Ngannou pueda ganar esta pelea. Pero Miocic es considerado el GOAT de peso pesado y es el campeón por una razón.

PD: Quien gane esta pelea, especialmente si es Ngannou, su apariencia también podría terminar siendo un indicador de cómo se desempeñarán contra Jon Jones, quien probablemente tendrá derecho a desafiar al ganador aquí.

Predicción: Miocic por decisión unánime