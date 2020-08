WWE SummerSlam 2020 – Cartelera, Peleas, Fecha, Hora ¿Dónde ver en VIVO?

La semana de WWE SummerSlam está aquí, con uno de los eventos de pago por evento más esperados cada año, casi listo para ocupar un lugar central en el mundo del entretenimiento deportivo. WWE se ha visto obligada a realizar sus espectáculos en el Performance Center de Orlando sin la asistencia de fanáticos en medio de la continua pandemia de COVID-19, pero se avecina un gran cambio de lugar con uno de los PPV característicos en el horizonte. A partir de la edición del 21 de agosto de SmackDown, todos los eventos para el futuro cercano, incluido el evento SummerSlam 2020, se llevarán a cabo en el Amway Center de Orlando en medio del escenario ThunderDome que WWE ha construido para presentar una experiencia visual más agradable.

Cartelera SummerSlam 2020

Pelea por el Campeonato de la WWE: Drew McIntyre (c) vs Randy Orton

Pelea por el Campeonato Universal: Braun Strowman (c) vs “The Fiend” Bray Wyatt

Pelea callejera: Dominik Mysterio vs Seth Rollins

Pelea por el Campeonato Femenil de Raw: Sasha Banks (c) vs Asuka

Campeonato de mujeres de SmackDown: Bayley (c) vs Asuka

Cabellera vs Cabellera: Sonya Deville vs Mandy Rose

Pelea por el Campeonato de Estados Unidos: Apollo Crews (c) vs MVP

Pelea por el Campeonato de Parejas de Raw: The Street Profits (c) vs Andrade y Ángel Garza

Hora y Canal SummerSlam 2020

A diferencia de todos los PPV desde marzo, SummerSlam no se llevará a cabo en el Performance Center de WWE. Como se señaló, saldrá al aire desde el Amway Center de Orlando, en lo sucesivo conocido como “Thunderdome” de la WWE. La cartelera principal comienza ambos días a las 7 p.m. ET / 4 p.m PT. en Estados Unidos. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua: 5:00 pm

México, Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 6:00 pm

Bolivia y Venezuela: 7:00 pm

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8:00 pm

Si eres un suscriptor pagado de WWE Network por $ 9.99 al mes, puedes ver SummerSlam en vivo sin costo adicional. De lo contrario, deberá comunicarse con su proveedor de cable local, esto para los Estados Unidos.

La aplicación WWE Network está disponible en Roku, Xbox One, PlayStation 4, Amazon Fire TV, Amazon Kindle Fire, Apple TV, iOS y Android.

Los espectadores en el México, Argentina, Chile y el resto de Latinoamérica se podrá ver la función por Fox Premium en el canal de Fox Action.

SummerSlam 2020 en VIVO

El programa tendrá un gran evento principal: Drew McIntyre defendiendo su Campeonato de la WWE contra Randy Orton. Desde que ganó el cinturón en WrestleMania, McIntyre realmente no ha tenido oponentes creíbles. (Sin faltarle el respeto a Dolph Ziggler.) Orton, que está en lo más alto de su carrera con su enemistad con Edge, es la amenaza que McIntyre necesita, sin embargo la cartelera luce muy completa y seguramente WWE nos tendrá algunas sorpresas con peleadores no anunciados que estarán tomando parte de este evento que estará en el ojo del deporte mundial este domingo.

