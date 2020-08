Necaxa vs Santos EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 6 Torneo Apertura 2020

Tweet on Twitter

Se abren las emociones de la jornada 6 del Torneo Apertura 2020 este viernes 21 de agosto, cuando el Necaxa busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita meterse a la pelea por la clasificación, pero recibirá a un Santos que está urgido de sumar del botín en el Estadio Victoria.

Como llegan los equipos

El cuadro del Necaxa ha tenido un arranque de campaña complicado, pero parecen venir mejorando siendo competitivos, por lo que en casa no deben fallar. Después de 5 jornadas suman un triunfo, 2 empates y han caído en un par de ocasiones.

Los Rayos vienen de rescatar un buen empate en la jornada pasada cuando visitaron al Monterrey en un duelo en el que fueron dominados en términos generales, pero con gol de Unai Bilbao al 76 alcanzaron el 1-1 final.

Por su parte, Santos ha decepcionado en este inicio de campaña al sumar apenas un triunfo, 2 empates y par de descalabros, por lo que están urgidos de ganar este viernes.

Los Guerreros vienen de un pobre empate en la jornada pasada cuando recibieron al Atlas siendo incapaces de anotar para un flojo 0-0 final.

Tanto el Necaxa como Santos saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por la clasificación dado que ninguno ha convencido en este inicio, ambos suman 5 unidades estando fuera de los 12 primeros de la tabla.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 14 de marzo en la fecha 10 de la campaña pasada en el Corona. En aquel choque los Guerreros lograron llevarse el triunfo 2-1 con anotaciones de Hugo Rodríguez y Brian Lozano.

Hora y Canal Necaxa vs Santos

El juego entre Necaxa vs Santos se estará disputando en punto de las 7:30 pm de Aguascalientes y del centro de México; en Estados Unidos iniciará a las 5:30 pm del Pacífico y 8:30 pm del Este.

La transmisión del partido Santos vs Necaxa en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Azteca 7 en TV Abierta y TUDN en cable para todo México, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la LigaMX que nos actualizara’con goles, asistencias y el marcador final. La transmisión online será por la app de Azteca Deportes

Necaxa vs Santos en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán decididos a conseguir la victoria, no pueden fallar si no quieren complicarse ahora que superamos el primer tercio del rol regular. En los pronósticos los Rayos son muy ligeros favoritos al estar en casa, pero los Guerreros tienen el potencial para buscar el triunfo. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Necaxa vs Santos.

