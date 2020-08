Arsenal vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final Community Shield 2020

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 29 de agosto arrancando la campaña en Inglaterra con la disputa de la Community Shield 2020-2021, donde el Arsenal buscará levantar el trofeo y demostrar que está temporada van con todo, pero se medirán al flamante campeón de la Premier League, el Liverpool, que también saldrá decidido a llevarse el título en Wembley.

Como llegan los equipos

El cuadro del Arsenal vuelve a la actividad tras una pausa de unas tres semanas, ya que su último choque se dio el pasado 1 de agosto justamente cuando se ganaron su boleto a esta Community Shield tras proclamarse campeones de la FA Cup al vencer 2-1 al Chelsea con doblete de Pierre Emerick Aubameyang.

Los Gunners, dirigidos por Mikel Arteta, han tenido algunos movimientos en el mercado destacando las llegadas de Gabriel, Willian y Henrikh Mkhitaryan, mientras que se mantienen a la expectativa del futuro de Dani Ceballos.

Por su parte, el Liverpool llega a este partido como el flamante campeón de la Premier League con una campaña histórica, tienen un plantel muy poderoso que prácticamente no ha sufrido cambios y para este nuevo año futbolístico el objetivo será ganar todo lo que disputen.

Los Reds tuvieron un par de amistosos previos a este duelo, ya que el sábado pasado golearon 3-0 al Stuttgart, mientras que el martes pasado igualaron 2-2 ante el Red Bull Salzburg.

Tanto el Arsenal como el Liverpool saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes estarán iniciando la temporada y querrán hacerlo con el pie derecho, sin duda un título sería un buen golpe anímico de cara al inicio de la Premier League en poco más de una semana.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 15 de julio en la campaña pasada de la Premier en el Emirates Stadium. En aquel choque Sadio Mané puso al frente a los Reds, sin embargo los Gunners lograron remontar 2-1 con anotaciones de Alexandre Lacazette y Reiss Nelson.

Hora y Canal Arsenal vs Liverpool

El juego entre Arsenal vs Liverpool se estará disputando en punto de las 4:30 pm de Inglaterra; en Estados Unidos iniciará a las 8:30 am del Pacífico y a las 11:30 am del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 9:30 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 10:30 am

Bolivia y Venezuela: 11:30 am

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 12:30 pm

La transmisión del partido Liverpool vs Arsenal en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de BT Sport en Inglaterra; en México y Centroamérica será por SKY Sports, mientras que en Sudamérica podrán verlo por ESPN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de TheFA que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Arsenal vs Liverpool en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que saldrán con todo por la victoria, ambos llegan con un buen ritmo tras no haber una larga pausa de verano, aunque será interesante ver justamente ese punto y como lo manejan los entrenadores. No hay un claro favorito, realmente no sabemos con que tanta seriedad se lo vaya a tomar cada DT. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Arsenal vs Liverpool.

Arsenal vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final Community Shield 2020