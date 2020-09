Hungría vs Rusia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2020-21

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Gran partido tendremos este domingo 6 de septiembre siguiendo con las emociones de la jornada 2 de la UEFA Nations League 2020-2021, cuando Hungría haga su debut en casa con la misión de quedarse con el triunfo y demostrar que será competitivo, pero recibirá a Rusia que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Puskas Arena.

Hora y Canal Hungría vs Rusia

Sede: Puskas Arena, Budapest

Hora: 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

Hungría vs Rusia en VIVO

La selección de Hungría está disputando esta Liga B por primera vez tras conseguir su ascenso de la Liga C, el objetivo será luchar por ascender a la Liga A o, al menos, mantenerse en esta “segunda división”.

Los Húngaros fueron una de las sorpresas en la jornada inaugural, ya que les toco visitar a Turquía logrando llevarse un valiosísimo triunfo con solitaria anotación de Dominik Szoboszlai, sin embargo saben que apenas inician.

Por su parte, Rusia es el favorito para lograr el ascenso dentro de su grupo. En la edición pasada se quedaron muy cerca y ahora no hay más objetivo que llegar a la Liga A.

Los Rusos cumplieron con su debut el jueves pasado cuando recibieron a Serbia logrando vencerlos 3-1 con doblete de Artem Dzyuba y uno más de Vyacheslav Karavayev.

Tanto Hungría como Rusia saben de la importancia de este partido dado que ambos países quieren llevarse el triunfo que los consolide como líder de su grupo y demuestre que van por todo. En los pronósticos es difícil dar un favorito, los Húngaros están en casa, pero los Rusos parecen tener un plantel más poderoso, por lo que podríamos pensar en un empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Hungría vs Rusia.

Hungría vs Rusia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2020-21