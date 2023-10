Rusia vs Kenia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Octubre 2023

Amistosos

Rusia y Kenia se enfrentarán en el complejo deportivo Mardan en Aksu, Turquía, este lunes 16 de octubre en un partido amistoso.

Hora y Canal Rusia vs Kenia

Sede: Mardan Sports Complex, Aksu, Antalya, Turquía

Hora: 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: Por confirmar

Rusia vs Kenia en VIVO

Excluidos de los torneos internacionales competitivos desde su invasión de Ucrania en febrero de 2022, los Sbornaya se han visto obligados a jugar únicamente amistosos.

Desde el año pasado, el equipo ha participado en siete amistosos, manteniéndose invictos en todos ellos. Cuatro de esos partidos se jugaron en 2023, con Rusia ganando y empatando en dos ocasiones.

Su último partido fue una victoria por 1-0 sobre Camerún el jueves, con Fyodor Chalov anotando el único gol del partido en el minuto 40.

El entrenador Valeri Karpin había convocado a 24 jugadores para el doble partido de este mes y podría hacer algunos cambios en su alineación a partir del jueves.

Chalov estará ansioso por continuar después de su heroica victoria en el último partido, pero Aleksandr Sobolev está esperando entre bastidores para comenzar después de salir del banco. Aleksei Miranchuk, del Atalanta, también aspira a empezar.

Mientras tanto, Kenia participa en su único partido de la semana internacional. Comienzan sus eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo mes contra Gabón y Seychelles.

Este será el primer enfrentamiento entre Rusia y Kenia.

Predicción Rusia vs Kenia

Rusia está invicta en siete partidos, aunque su forma no ha sido la mejor, habiendo ganado solo tres de ellos. Sin embargo, el Sbornaya llega con confianza tras su victoria en Camerún.

Kenia, por su parte, ha tenido altibajos este año, y su forma errática podría costarles en este partido.

Predicción: Rusia 1-0 Kenia

