Qatar vs Rusia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Internacional 2023

Amistosos

Abrimos la actividad de este martes 12 de septiembre en la Fecha FIFA, donde Qatar buscará afinar detalles rumbo a las eliminatorias, tendrán una buena prueba cuando se midan a Rusia que volverá a la acción decididos a llevarse el botín en la cancha del Al Janoub.

Hora y Canal Qatar vs Rusia

Sede: Estadio Al-Janoub, Al-Wakrah, Qatar

Hora: 9:15 am de México y Centroamérica. 10:15 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:15 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:15 am PT / 11:15 am ET en Estados Unidos.

Transmisión: Por confirmar

Qatar vs Rusia en VIVO

Después del esperado fracaso en la Copa del Mundo celebrada en casa, la selección de Qatar ha participado en dos torneos en los que no ha logrado mucho éxito. En primer lugar, compitieron en la Copa de Naciones del Golfo Pérsico, donde fueron eliminados tras perder en las semifinales contra Irak (1-2), y luego en la Copa de Oro, donde fueron derrotados en los cuartos de final por Panamá (0-4). Es importante mencionar que antes del partido amistoso con Rusia, Qatar se enfrentó a Kenia, sufriendo una derrota ante ellos (1-2).

Los resultados de Rusia en el partido amistoso contra la joven selección egipcia no deben tenerse en cuenta, ya que esta última cuenta con una plantilla más joven e inexperta. En el partido contra Qatar, se esperan jugadores completamente diferentes, lo que aumentará el nivel de juego. Aunque los rusos no han destacado en cuanto a los resultados del equipo, una racha de cinco partidos sin derrotas no es un logro insignificante.

En este enfrentamiento, estamos inclinados a favor de la victoria de la selección rusa. A pesar de que la selección de Qatar ha participado en varios torneos recientemente, se espera que el nivel de juego de Rusia sea superior. Además, tenemos dudas sobre la cantidad de goles que se marcarán. Dado que se trata de un partido amistoso, es probable que los jugadores no desplieguen su máximo potencial.

Last modified: septiembre 11, 2023

Etiquetas: Fecha FIFA