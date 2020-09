Tweet on Twitter

Italia dio un golpe de autoridad logrando un claro triunfo 1-0 sobre Holanda en la jornada 2 de la UEFA Nations League 2020-2021.

Desde el arranque del partido fue Italia el que tomó las riendas, Ciro Immobile y Nicoló Zaniolo se mostraban peligrosos al ataque, Barella apareció al 26 con disparo que pasó rozando el poste, Lorenzo Insigne apretaba al 37, parecía que al descanso no había goles, pero al 45 Immobile mandó un centro preciso que Nicolo Barella, de cabeza, no perdonó para el 0-1. Para el segundo tiempo Italia seguía dominando, aunque poco a poco Holanda empezó a adelantar lineas por la obligación del resultado, sin embargo no fueron claros sellando su descalabro.

En el otro partido del grupo Polonia venció 2-1 a Bosnia, así, el Grupo 1 quedó con la Azzurri como líder con 4 puntos, seguido por los Países Bajos con 3 unidades, mismos que los Polacos. La actividad se reanudará en octubre cuando Italia visite a Polonia y Holanda haga lo propio ante Bosnia. Holanda 0-1 Italia.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Holanda vs Italia 0-1 Jornada 2 UEFA Nations League 2020-21