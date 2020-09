Dinamarca vs Inglaterra EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2020-21

Tweet on Twitter

Gran partido tendremos este martes 8 de septiembre cerrando la fecha 2 de la UEFA Nations League 2020-2021, cuando Dinamarca repita en casa con la misión de sumar su primera victoria, pero tendrá una prueba ante Inglaterra que saldrá decidido a imponer su jerarquía en el Parken Stadion.

Hora y Canal Dinamarca vs Inglaterra

Sede: Parken Stadion, Copenhague, Dinamarca

Hora: 7:45 pm de Reino Unido. 1:45 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:45 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 11:45 am PT / 2:45 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. TUDNxtra en Estados Unidos

Dinamarca vs Inglaterra en VIVO

La selección de Dinamarca sabe que está compartiendo un grupo muy duro donde debe hacerse fuerte en casa si aspira a mantenerse en la Liga A, su debut no fue el esperado, así que en esta segunda fecha necesitan ganar.

Los Daneses vienen de un amargo debut el sábado pasado cuando recibieron a Bélgica siendo superados 0-2.

Por su parte, Inglaterra es considerado uno de los favoritos a pelear por la primera posición del Grupo 2 y lograr su pase a semifinales, su debut fue bueno, pero saben que esta visita será más complicada.

Los Ingleses hicieron su debut en esta Liga de Naciones también el sábado pasado cuando visitaron a Islandia en un duelo que parecía terminar en empate, hasta que al 90+1 Raheem Sterling les dio el triunfo con un cobro de penal.

Tanto Dinamarca como Inglaterra saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones quieren conseguir la victoria que les permita dar un paso en la pelea por sus objetivos, los Ingleses suman 3 unidades, mientras que los Daneses todavía no suman por lo que no pueden volver a caer en casa. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Dinamarca vs Inglaterra.

