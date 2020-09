Sparta Rotterdam vs Ajax EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Eredivisie 2020-2021

Se abren las emociones de este domingo 13 de septiembre en la jornada inaugural de la Eredivisie 2020-2021, cuando el Sparta Rotterdam busque aprovechar su condición de local intentando dar la sorpresa al recibir a un Ajax que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Sparta Stadion Het Kasteel.

Hora y Canal Sparta Rotterdam vs Ajax

Sede: Sparta Stadion Het Kasteel, Rotterdam, Países Bajos

Hora: 2:30 pm de Holanda. 7:30 am de México. 5:30 am PT / 8:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN

Sparta Rotterdam vs Ajax en VIVO

El cuadro del Sparta Rotterdam hará su debut con la misión de sumar sus primeros puntos, saben que tienen el rival más complicado, pero si sueñan con ser competitivos una de sus armas será la localía.

Kasteelheren tuvo varios amistosos cerrando con un duelo muy interesante el lunes pasado cuando cayeron 2-1 ante el Borussia Dortmund en un duelo que seguramente les dejará mucho de cara a este debut.

Por su parte, el Ajax se ha consolidado como el rival a vencer en los Países Bajos y ahora la misión es lo más alto, pero saben que cada duelo es vital y que deben ser consistentes desde el arranque.

Ajacieden cumplió con una buena pretemporada con triunfos ante el Herta Berlín y Eintracht Frankfurt, mientras que el sábado de la semana pasada lograron vencer 1-0 al Augsburg con solitaria anotación de Zakaria Labyad.

Tanto el Sparta Rotterdam como el Ajax saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de arrancar ganando, aunque la presión y obligación recae en el Ajacieden que es el gran favorito al título, será interesante ver si Edson Álvarez saldrá como titular tras la gran pretemporada que cumplió. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Sparta Rotterdam vs Ajax.

