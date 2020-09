Alavés vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Liga Española 2020-21

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Se abre la actividad de este domingo 13 de septiembre siguiendo con la jornada 1 de la Liga Española 2020-2021 con un buen duelo donde el Alavés hará su debut en casa con la misión de sumar sus tres primeros puntos y demostrar que serán competitivos, pero recibirán a un Betis que también saldrá con la misión de llevarse el botín completo en Mendizorroza.

Hora y Canal Alavés vs Betis

Sede: Estadio de Mendizorroza, Vitoria-Gasteiz, Álava, España

Hora: 2:00 pm en España. 7:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Gol en España. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Alavés vs Betis en VIVO

El cuadro del Alavés arranca este nuevo torneo con el firme objetivo de salvarse, ese será su principal propósito. En la campaña pasada sufrieron mucho para lograr la permanencia al quedarse en el puesto 16, apenas 3 puntos por arriba del último descendido.

Los Babazorros tuvieron un mercado algo movido con varias cesiones y movimientos, aunque la realidad es que no hay demasiados nombres importantes en el plantel destacando a John Guidetti y Rodrigo Ely. El su último amistoso el pasado sábado 5 de septiembre igualaron 2-2 ante la Real Sociedad.

Por su parte, el Betis fue una de las decepciones en la temporada pasada también peleando por su salvación al quedar en el puesto 15, ahora el objetivo será mucho más alto ya que querrán lugar por puestos europeos.

Los Béticos fueron uno de los que más se movieron en el mercado desde la llegada del Ingenierio Pellegrini a la dirección técnica, así como los fichajes de Martín Montoya y Claudio Bravo. Entre las bajas importantes están Carlos Aleña y Feddal. Mientras que Andrés Guardado y Diego Lainez se mantienen en el equipo. En su último amistoso el pasado 5 de septiembre doblegaron 3-2 a Granada.

Tanto el Alavés como el Betis saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de arrancar ganando, realmente no hay un claro favorito dado que no sabemos muy bien que esperar, en teoría los Béticos tienen un plantel más fuerte y competitivo, pero los Babazorroz está en casa y es vital hacerse fuerte ahí. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Alavés vs Betis.

Alavés vs Betis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Liga Española 2020-21